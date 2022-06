Su Gazetinu, mèrcuris 1 de làmpadas de su 2022

Sinis: ambiente e turismu – Su Comune de Crabas est su primu in Itàlia chi at firmadu un’acòrdiu pro s’amparu de sa pàgia marina, sa chi in logos meda ddi narant fintzas arga e chi est de importu mannu pro apoderare s’echilìbriu giustu in s’ambiente marinu.

Sunt duos is impignos chi Comune de Crabas e Riserva marina de su Sinis bolent pigare. Su primu, “fainas nudda”, est su de lassare sa pàgia marina in ue s’agatat, permitende aici a su mare e a su bentu de nde contivigiare is ritmos, sena de interventu perunu dae parte de s’òmine. Su de duos, “faina prima”, previdet de pònnere cambas a sa sensibilizatzione e a s’educatzione in contu de su valore de sa pàgia marina de totu is chi gosant de is prajas e de su mundu de s’iscola.

Sa nova de custu acòrdiu arribat sa pròpia die in ue in Crabas sa Fundatzione Mont’’e Prama e Confapi ant firmadu un’àteru acòrdiu chi pertocat, imbetzes, su promovimentu de su turismu in su Sinis e s’agiudu a is impresas de su territòriu.

In Crabas, gràtzias fintzas a s’undada de basca de custas dies, s’istajone de s’istadiale est giai cumentzada. In Comune sunt traballende pro istudiare su sistema de is parchègios a pagamentu e de is servìtzios in is prajas e, a manera prus generale, in is logos acanta de mare. In Santeru puru in custas dies amegant de chistionare de is parchègios in sa Marina santeresa. S’incarreru de su servìtziu chi su Comune pensaiat dae oe, prima die de làmpadas, est transidu de una pariga de chidas.

Antoni Nàtziu Garau

