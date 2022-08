Su Gazetinu, martis 9 de austu de su 2022

In Sardigna proet. Allerta de s’Amparu tzivile regionale – Giai eris si sunt connotas is primas temporadas in su Cabu de Susu de s’ìsula. In Gaddura s’abba at ingendradu istorbos mannos e timoria. S’aeroportu de Terranoa at tentu carchi problema e aparèchios meda sunt aterrados o decollados cun ritardu mannu ingendrende istorbos a is passigeris meda chi in custa simana de istadiale si serbint de s’istrutura. Timoria fintzas in Bitzi: un’isderrocada de abba chi at fatu at postu pistighìngiu e at fatu regordare is undamentos chi sa bidda at connotu in is annos passados. S’Amministratzione comunale at donadu atentu a sa situatzione pro unas cantas oras bellas. Ma su tempus malu, oe, diat dèpere arribare fintzas a su Cabu de Giosso de s’ìsula, interessende una parte de sa provìntzia de Aristanis e de su Campidanu de Mesu. Segundu is previsiones mèteu, però, non si previdet un’ismèngua manna de is temperaduras e duncas sa basca paret chi non lasset istuda manna.

S’Amparu tzivile regionale, pro more de is temporadas chi si timent, at bogadu un’avisu de allerta cun còdighe grogu pro arriscu idrogeològicu.

Si previdet una crititzidade ordinària. Sunt interessadas is cussòrgias de s’Igresiente, de su Campidanu, de Montibèciu-Pischinàpiu, de su Flumendosa, de su Flumineddu, de su Tirsu e de sa Gaddura. Pro custas ùrtimas tres zonas s’avisu balet fintzas a is noe oras de merie de oe, pro s’Igresiente, su Campidanu, Montibèciu-Pischinàpiu su còdighe grogu imbetzes movet a mesudie de oe e agabbat a is noe oras de custu meritzeddu bassu.

S’in casu proat meda – narant is de s’Amparu tzivile regionale – cumbenit a si nde abarrare in domo. Si cussìgiat de nche artziare a is pranos artos de sa domo e de pigare sa màchina solu pro urgèntzias.

S’Amparu tzivile cussìgiat in prus de s’informare in contu de sa situatzione meteorològica, de sighire cumportamentos cautelosos e de respetare is àteros inditos frunidos dae is istruturas de amparu tzivile de su territòriu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.