Su Gazetinu, martis 8 de onniasantu de su 2022

S’at a faeddare de tzitadinàntzia digitale, de modellos de comunidade partetzipada e de diferèntzias de gènere in is tres dies de ConnEtica, su fèstival lòmpidu a sa de duas editziones chi at a cumentzare chenàbura chi benit 11 de onniasantu e at a acabbare domìnigu 13.

Sa manifestatzione dda cuncordat s’assòtziu Oristano e Oltre, in sa sala pro is addòbios de su Tzentru de istùdiu dantza de Aristanis, in bia de Ilartzi n. 5. S’intrada est gratis.

Si prevident addòbios, fainas cun is istudiantes de s’Istitutu cumprensivu n. 2 de Aristanis, de s’Itis Othoca e de su litzeu Marianu IV de Arbaree, laboratòrios e fintzas ispetàculos cun Massimiliano Medda e Massimiliano Lorrai de is Lapola, cun su musitzista Mike Terrana e cun is duas Lucido Sottile.

In totu sunt 25 is apuntamentos chi faghent parte de su programma ricu de ConnEtica, cun òspites meda comente a is sotziòlogos Ester Cois e Giovanni Moro, ma fintzas su chircadore universitàriu Stefano Rombi, chi at a faeddare de su raportu intra de partetzipatzione eletorale e social media. Ma ddoe at a èssere fintzas s’espertu de progetatzione de caminos de programmatzione e robòtica educadora Davide Costa e su giornalista isportivu Vittorio Sanna.

A inghìriu a inghìriu de ConnEtica ddoe est fintzas sa mustra “Aurum Urens”, cun isculturas e fotografias de Michele Ardu in contu de su fogu chi s’istadiale passadu aiat degolliadu su Monteferru. Sa mustra s’at a pòdere bisitare fintzas a su 29 de ghennàrgiu in su Museu Diotzesanu Arborensu.

Is tres dies de ConnEtica, a prus de ddas pòdere sighire in presèntzia in su Tzentru de istùdiu dantza de Aristanis, s’ant a pòdere sighire fintzas in direta in sa pàgina web e in is profilos social de sa manifestatzione, contivigiada dae Oristano e Oltre cun su patrotzìniu de s’Assessoradu de sa Cultura de su Comune de Aristanis, su contributu de sa Fundatzione de Sardigna e cun unu muntone de àteras collaboratziones.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22