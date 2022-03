Su Gazetinu, martis 8 de martzu de su 2022

Acasàgiu de is disterrados ucrainos in provìntzia de Aristanis – Sighit sa mobilitatzione in provìntzia de Aristanis pro assegurare s’acasàgiu de is disterrados chi arribant dae s’Ucraina. Su Comune de Aristanis est chirchende apartamentos e locales pro ofèrrere a is disterrados s’acasàgiu chi serbit. Cun un’avisu pùblicu, s’Amministratzione comunale at invitadu a totu is tzitadinos a sinnalare a s’indiritzu e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. sa disponibilidade de logos e/o istruturas de acasàgiu. Sa domanda de agiudu – pro rispòndere a sa tzirculare de sa Prefetura de Aristanis in contu de su sistema de acasàgiu istraordinàriu – est pro tzitadinos, istitutziones, assòtzios, entes religiosos.

“Cunsiderende s’emergèntzia umanitària grave chi s’est ingendrada in Ucraina, sa chirca de custos locales est urgente”, sutalìniat su sìndigu Andrea Lutzu. “Sa disgràtzia manna chi amegat de connòschere in custas dies s’Ucraina non nos podet lassare fridos e totus depimus fàghere sa parte nostra pro agiudare a is frades nostros de cussa terra turmentada dae sa gherra”.

Totu cussos chi tenent sa disponibilidade de locales afatentes pro acasagiare a is persones chi si nche sunt fuende dae s’Ucraina (chi sunt pro su prus fèminas e pipios) e est dispostu a ddos pònnere a disponimentu de su progetu, podet informare s’Ufìtziu pro is relatas cun su pùblicu de su Comune de Aristanis, telefonende a su nùmeru birde gratis 800.652467, o podet tzerriare a Anna Maria Carta (0783.791337) o a Giuliana Sordi (0783.791331).

Su Comune de Crabas puru si mobìlitat pro s’acasàgiu. Dd’at fatu a ischire su sìndigu Andrea Abis, annuntziende sa publicatzione de un’avisu a s’aposta pro sa chirca de istruturas de acasàgiu. S’avisu dd’ant publicadu in sa pàgina istitutzionale de su Comune. Tocat a compilare unu mòdulu chi faghet a ddu mandare cun s’e-mail a s’indiritzu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o faghet a ddu cunsignare a manu a su protocollu comunale.

Pro àteros informos faghet a telefonare a is nùmeros 0783.397236 o 0783.397235.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22