Su Gazetinu, martis 8 de freàrgiu de su 2022

Dae s’11 de freàrgiu nudda maschereddas in logu abertu – Dae s’11 de freàrgiu no amus a tènnere prus s’òbligu de nos pònnere sa mascheredda in logu abertu. Dd’at annuntziadu su sutasegretàriu de sa Salude, Andrea Costa. Su sutasegretàriu at fintzas naradu chi s’istadu de emergèntzia non dd’ant a perlongare a pustis de su 31 de martzu. Costa at naradu chi sa firmada de s’òbligu de is maschereddas in logu abertu est unu sinnale de ispera pro totu is italianos.

Àteros mortos pro more de sa Covid-19 in provìntzia de Aristanis – A dolu mannu in provìntzia de Aristanis si contant àteros mortos pro more de su virus SarsCoV-2. Su bulletinu de eris bogadu dae s’Unidade de crisi regionale at registradu sa morte de una fèmina de 83 annos, residente in provìntzia de Aristanis, e una morte non pro sa Covid de una malàida positiva a su tampone molecolare. Fiat una fèmina de 31 annos, residente issa puru in provìntzia de Aristanis.

E fintzas s’agiornamentu bogadu dae su Comune de Aristanis contat de duos mortos in tzitade: un’òmine de 88 annos e una fèmina de 84, mortos in custas dies passadas. Is mortos comunicados eris dae s’Unidade de crisi regionale sunt istados in totu 10. In Sardigna eris si sunt contados 1440 impestos noos, e de custos 245 chi pertocant sa provìntzia de Aristanis, 418 s’Àrea metropolitana de Casteddu, 236 sa provìntzia de Tàtari, 68 sa provìntzia de Nùgoro e 473 sa provìntzia de su sud de Sardigna.

Is malàidos ricoverados in is repartos de terapia intensiva fiant 31, unu in mancu cunforma a sa die in antis. Is malàidos ricoverados in àrea mèiga 363, duos in prus cunforma a sa die in antis.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22