Su Gazetinu, martis 8 de austu de su 2023

Is amigos animales – In Sardigna sunt medas is famìllias chi ant pigadu a fìgiu de ànima unu cane o unu gatu: est su chi nde essit a pìgiu dae su raportu nou de Legambiente intituladu “Animales in tzitade 2023”, sa chirca fata dae Legambiente in contu de sa gestione de is animales de cumpangia in Itàlia.

Segundu is datos de s’istùdiu chi nde ddos ant bogados dae s’anàgrafe animale, su 6 de trìulas de su 2023 in s’ìsula nostra nche teniamus 634.772 canes. Pro su chi pertocat is gatos, imbetzes, in Sardigna nche nde tenimus 8.982 registrados.

Cun s’arribu de s’istadiale, però, s’istima chi meres meda tenent de is animales issoro paret chi ismènguet: custu acontesset in totu Itàlia, in ue unu nùmeru mannu meda de animales ddos abbandonant in is meses prus bascosos de s’annu. Intra de is giustificatziones, sa de non pòdere portare in fatu is animales in vacàntzia, cun su resurtadu de ddos abbandonare in su sartu o acanta de is caniles.

In su 2023 puru sa Politzia de Istadu at bogadu una campànnia noa contras de s’abbandonu de is animales de cumpangia cun unu vìdeu. “In is primos sete meses de ocannu”, at iscritu in unu documentu sa Politzia, “segundu is datos de s’Enpa (Ente Natzionale pro s’Amparu de is Animales) ant abbandonadu o dadu 127 animales ònnia die. Un’avesu malu, custu, chi a dolu mannu in s’istadiale creschet e chi sa Politzia de Istadu bolet prevènnere cun campànnias de sensibilizatzione a s’aposta”.

Su tìtulu de su vìdeu est “S’amigàntzia est una cosa sèria”: su protagonista est un’antzianu chi agatat unu cane nieddu acapiadu a unu guardrail e ddu sarvat. S’antzianu agatat in su cane un’amigu nou, fidadu, pro nche passare paris sa vida.

Mancari sa sensibilizatzione si siat isparghende, gente meda sighit a abbandonare is amigos a bator pees e si nche andat in vacàntzia. “Custa no est una faina bella: non tocat a abbandonare is canes, ma tocat de si nche ddos portare in fatu. Chie biet un’animale abbandonadu, podet telefonare a is nùmeros de emergèntzia e avisare a is Fortzas de s’òrdine, pro ddu sarvare”, acabbat sa Politzia de Istadu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.