Su Gazetinu, martis 7 de làmpadas de su 2022

Mancari su nùmeru de is impestos siat ismenguende, in is eletziones imbenientes puru – domìnigu 12 de làmpadas – tocat de respetare unas cantas règulas de preventzione pro bìnchere sa pandemia.

Dd’ant a dèpere fàghere is tzitadinos de is 19 biddas de sa provìntzia de Aristanis chi depent annoare is amministratziones comunales, ma fintzas totu cussos chi ant a votare pro is chimbe referendum abrogadores in contu de sa giustìtzia.

S’at a votare domìnigu isceti, dae is sete de mangianu a is ùndighi de note.

Is cumportamentos pro parare fronte a sa pandemia ddos previdet su D.L. 41 de su 4 de maju de su 2022 e su protocollu sanitàriu bogadu paris dae su Ministeru de s’Internu e dae su Ministeru de sa Salude s’11 de maju de su 2022.

Ònnia eletore depet respetare is règulas de base pro sa preventzione de sa Covid-19, comente sa de no andare a su sègiu eletorale si tenet sa callentura prus arta de 37,5° C.

In is fràigos in ue ddoe sunt prus de chimbe sègios, pro no ingendrare cambaradas de gente, is eletores ant a pòdere abetare in foras in is logos a s’aposta.

In antis de intrare is eletores s’ant a dèpere pònnere sa mascheredda chirùrgica e s’ant a dèpere frigare is manos cun su gel chi s’agatat in s’intrada. Sa signalètica orizontale e verticale at a inditare su caminu chi depent sighire.

In antis de retzire s’ischeda eletorale e de intrare a sa cabina, s’eletore s’at a dèpere igienizare torra is manos e – abarrende a su mancus a unu metru de tretu – s’at a dèpere abbassare sa mascheredda pro permìtere de si fàghere a connòschere.

Comente agabbat de votare, s’eletore nche ghetat issu etotu is ischedas a is urnas giustas.

Is locales fatu-fatu ddos ant a pulire e igienizare.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.