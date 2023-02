Su Gazetinu, martis 7 de freàrgiu de su 2023

Onni annu dae is regiones de su nord de Itàlia arribant a Sardigna dosinas e dosinas de sachitas de sàmbene. Sa domanda de sàmbene in s’ìsula nostra est semper arta pro more de sa presèntzia de talassèmicos meda, chi tenent bisòngiu de trasfusiones.

Intra de is provìntzias sardas s’ischerat sa provìntzia de Aristanis, chi nche resurtat a parare fronte a su bisòngiu de sàmbene cosa sua e nche resurtat a mandare carchi sachita fintzas a is ispidales de Casteddu e de Tàtari. Ocannu passadu in provìntzia ant regortu 8.665 sachitas de sàmbene. Is nùmeros sunt creschende: bastet a pensare chi in su 2021 is donatziones fiant istadas 70 in mancu, mentras in su 2020, s’annu piessignadu dae is proibimentos pro chircare de firmare s’isparghidura de sa Covid-19, is sachitas fiant istadas addiritura 205 in mancu de cuddas de su 2022.

Paret chi custos nùmeros de sa provìntzia de Aristanis siant un’istrambesa, ma no est aici. In provìntzia su sàmbene serbit pro su prus pro is talassèmicos. Difatis, is interventos chirùrgicos chi faghent in s’ispidale de Santu Martinu e in ue ddoe serbit sàmbene sunt pagos.

Su prus de is sachitas donadas presentant su sinnu de is donadores de s’Avis. Prus a fine, in su 2022, de 8.665 sachitas donadas, sa bellesa de 7.383 ddas ant regortas is sòtzios de s’Avis. Ma, de importu mannu, in custu ùrtimu annu ddoe sunt istadas fintzas 1.282 donatziones ocasionales.

Su prus de su sàmbene ddu regollent cun s’autoemoteca de s’Asl, chi in su 2022 nd’at regortu sa bellesa de 3.584 sachitas. S’autoemoteca est de importu, pro ite ca girat peri is biddas de sa provìntzia.

In su tzentru trasfusionale de s’ispidale de Santu Martinu ddoe ant regortu 2.249 sachitas, mentras 1.550 sunt arribadas dae is seas acreditadas. Is meses in ue is donatziones ismènguant sunt cussos de ghennàrgiu, abrile e austu.

Sunt medas in provìntzia de Aristanis is seas de s’Avis chi s’ischerant pro su bonucoro issoro. Intra de custas ddoe sunt is seas de Ilartzi-Abbasanta-Norghiddo, Bosa, Mòguru e Marrùbiu.

Antoni Nàtziu Garau

