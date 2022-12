Su Gazetinu, martis 6 de nadale de su 2022

In is campionados natzionales de livellu artu cuncordados dae sa Federatzione Italiana de Botzas ddoe ant a èssere protagonistas fintzas duas iscuadras de sa Sotziedade Operaja de Sucursu de pare a pare de Aristanis. Ocannu sa formatzione de is fèminas at a giogare in Sèria A, mentras s’iscuadra de is òmines at giogare in Sèrie B.

Is iscuadras ddas ant presentadas a manera ufitziale in is dies passadas, in un’addòbiu pùblicu in ue ddoe at pigadu parte unu muntone de sòtzios e de invitados.

De s’iscuadra feminile impignada in Sèrie A nd’at a fàghere parte sa cambarada istòrica de atletas de sa SOMS, est a nàrrere Patrizia Zara, Rita Corriga, Ilaria Biolchini, Viviana Pasquini e Donatella Poni. A costàgiu de is chimbe giogadoras chi tenent prus esperièntzia ddoe ant a èssere is prus giòvanas Micaela Pinna, Rebecca Sarais, Michela Mattu, Giulia Mameli e Anna Putzu.

Impignu natzionale fintzas pro sa formatzione de is òmines, chi at a giogare in Sèrie B paris cun àteras iscuadras sardas etotu e latziales.

In s’iscuadra ddoe giogant campiones de livellu artu. Intra de is mègius ddoe sunt Carlo Farris e Francesco Sias. àteru giogadore de importu est Simone Casinelli, chi arribat dae Frosinone, e Matteo Olia, chi est torradu a s’iscuadra aristanesa. De sa cambarada nde faghent parte fintzas Luca Mannai, atleta istòricu de sa Soms e duas promissas giòvanas de is botzas sardas, Fabio Anedda ed Emanuele Pinna.

Sa Sotziedade Operaja de Sucursu de pare a pare at presentadu fintzas is iscuadras de is categorias prus bassas e s’iscuadra paralìmpica, chi nde faghet parte una cambarada de atletas chi s’allenant dae annos meda. S’iscuadra at a pigare parte a su campionadu regionale imbeniente chi amegat de cuncordare su Comitadu Regionale Sardigna pro su 2023.

Antoni Nàtziu Garau

