Su Gazetinu, martis 6 de làmpadas de su 2023

Zona a tràficu reguladu in Aristanis – In Aristanis nde torrat a essire a pìgiu sa chistione de sa regulamentatzione de su tràficu in sa parte antiga de sa tzitade. S’assessore comunale de sa Viabilidade Ivano Cuccu at annuntziadu sa nàschida de sa zona a tràficu reguladu. Pro nàrrere sa beridade sa Ztl in sa parte antiga de sa tzitade ddoe est giai dae ora, ma agiomai nemos respetat is proibimentos e is règulas chi previdet, fintzas pro ite ca nemos ddos faghet respetare.

In Comune, però, como ant pigadu su determinu de ismenguare su nùmeru de màchinas me in is bias de su tzentru antigu. S’assessore Ivano Cuccu at prevìdidu de pònnere unas cantas telecàmeras chi permitant de fàghere respetare a beru is disponimentos de sa zona a tràficu reguladu. Ma in Comune amegant de istudiare fintzas àteras maneras chi ant a agatare aplicu me in is chidas imbenientes. In s’interis sa Politzia locale est torrende a fàghere is averiguaduras. S’àtera die a merie is agentes ant postu unas chimbanta contraventziones a màchinas chi fiant parchegiadas a intro de sa Ztl, sena però de autorizatzione peruna. Unu cumportamentu chi fintzas a immoe no aiat agatadu impèigos, ma chi faghiat inchietare a is residentes chi no agataiant logu pro ddoe pòdere parchegiare sa vetura issoro.

Sa Politzia locale at a torrare a fàghere custas averiguaduras prus a fitianu, cunfirmende chi custa borta is règulas de sa zona a tràficu reguladu ddas ant a fàghere respetare a berus. Ma in tzitade si prevident fintzas àteros interventos pro sa viabilidade, comente a s’abertura de su tzentru intermodale chi, in custa prima simana, at a permìtere de abèrrere is parchègios a totu cussos chi pigant su trenu e chi tenent dificultade a agatare parchègiu acanta de istatzione.

Antoni Nàtziu Garau

