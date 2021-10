Su Gazetinu, martis 5 de santugaine de su 2021

Teatru Garau – In Aristanis torrat a abèrrere su Teatru Garau. A pustis de ses annos de serrada pro un’interventu de acontzu de importu, fintzas pro pònnere in règula is impiantos de seguresa, sa tzitade immoe podet torrare a gosare de su fàbbricu.

Su teatru dd’ant a torrare a abèrrere cun 278 poltronas pro sètzere. Fintzas a su 15 de santugaine, pro more de sa normativa pro firmare s’isparghidura de sa Covid-19, at a fàghere a nd’impreare 140 isceti. S’intrada at a èssere de bia de Serneste.

A su parcu, pro sa prima borta a pustis de is traballos, ddoe ant a artziare Flavio Soriga e Renzo Cugis cun s’ispetàculu “Sardos de campura”, promòvidu dae s’Ente pro is cuntzertos de Aristanis, giòbia.

Su Teatru Garau at a acasagiare a pustis s’istajone de prosa de su Cedac, chi torrat aici “a sa sea sua naturale”.

Ambidda in Santa Justa – In Santa Justa no at a istentare a si bìere sa conca de s’Ambidda de Marte, òpera de ferru de s’artista Salvatore Garau, arta 7 metros e chi pesat 3 tonnelladas. Sa faina dd’ant agiudada su Comune de Santa Justa e sa Fundatzione de Sardigna.

Duncas, 11 annos a pustis chi aiant cuncordadu sa coa de s’Ambidda de Marte, in Santa Justa s’at a bìere fintzas sa conca, ma su logu in ue at a essire est ancoras segretu.

S’iscultura de ferru est partzida in duas partes, chi ddas ant a saldare a pare in antis de ddas ismaltare.

S’Ambidda est a buca aberta e presentat intramesu de is dentes sa còpia de duas concas ellènicas de su de II sèculos in antis de Gesùs Cristu.

Sàgios de mùsica – Is sàgios de s’Iscola tzìvica de mùsica de Aristanis, giai programmados pro eris e pro sa die de oe, ddos ant transidos a s’11 e a su 13 de santugaine pro more de dificultades tècnicas. Is dischentes ant a sonare in su Teatru de Santu Martinu a ora de is chimbe e mesu de merie.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22