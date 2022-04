Su Gazetinu, martis 5 de abrile de su 2022

In provìntzia de Aristanis, su bisòngiu de mèigos de base pro parare fronte a totu is seas in ue su dotore ammancat est de 36 unidades. De custas seas, 21 sunt abarradas iscobertas in su 2021, mentras 15 sunt is seas chi sunt chirchende a unu mèigu dae su 2019 e dae su 2020.

Nd’est essidu a pìgiu in sa relata cuncordada dae is responsàbiles de is Distretos sanitàrios de sa Asl 5, cunfirmada dae su Comitadu aziendale permanente pro sa Meighina generale.

In provìntzia de Aristanis sunt unas 25 mìgia is persones sena de mèigu de base.

Sa situatzione prus crìtica est sa chi si bivet in Arborea, Marrùbiu, Arcidanu, Terraba e Uras, cun 8 mèigos in mancu de is 21 chi diant serbire.

Problemas fintzas in Barigadu e in su Guiltzier, cun 5 ambulatòrios isbòidos de is 14 abertos.

Iscobertos fintzas duos ambulatòrios in Crabas e unu in onniuna de custas biddas: Bauladu, Prammas, Santa Justa, Àllai, Biddobrana, Iscanu, Tresnuraghes, Sèneghe, Montresta, Mogoredda e Masuddas.

S’inditu de is seas sena de mèigos sa Asl de Aristanis dd’at mandadu a s’Assessoradu regionale de sa Sanidade, pro ddu publicare in su Bulletinu Ufitziale e pro regòllere is candidaduras de is mèigos interessados.

In calicuna de is seas isbòidas su dotore ddoe ammancat dae tres annos, siat pro ite ca est tropu longa sa burocratzia pro s’assinnadura de una sea, siat pro ite ca sunt pagos is mèigos disponìbiles a abèrrere un’ambulatòriu in una de is biddigheddas in ue ddoe est su bisòngiu.

Antoni Nàtziu Garau