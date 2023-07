Su Gazetinu, martis 4 de trìulas de su 2023

Campànnia contras de su fogu – Transidu pro more de s’abba chi at ghetadu a primìtzios de su mese de làmpadas, dae su 15 de làmpadas in Sardigna est mòvidu su regime de perìgulu mannu de fogu in is padentes. Pro totu s’istadiale e fintzas a su 31 de santugaine, balent duncas unos cantos proibimentos: non faghet a allùghere fogos, tocat a donare atentu a fainas chi – mancari sena de ddu bòlere – diant pòdere fàghere mòvere su fogu, est proibidu s’impreu de coetes o làntias tzinesas e de totu cuddas ainas chi podent ingendrare ischinchidda.

Pro chie non respetat custos proibimentos si prevident contraventziones chi movent dae 5.000 a 50.000 èuros. Is averiguaduras in contu de su respetu de is règulas ddas ant a assegurare is agentes de su Corpus forestale e de vigilàntzia ambientale.

In provìntzia de Aristanis ant a èssere impignados fintzas 256 traballadores de s’Agentzia Forestas, chi in sa simana cando s’arriscu est prus mannu aberint 19 postas de castiamentu e 27 pro parare fronte a sa liaga de su fogu frunidas de mezos.

Totu s’aparitzu contras de su fogu est partzidu in 14 presìdios: in su Nord su de Bosa Santa Maria, Tresnuraghes e Paberile, chi faghent parte de sa cussòrgia Monteferru – Planàrgia. Ancoras, Sèdilo – Sorradile in su lagu Omodeo, Nughedu Santa ‘Itòria e Neoneli, Làconi Funtanamela, Parcu de Làconi e Modighina, chi faghent parte de sa cussòrgia de Barigadu – Sarcidanu. In fines, Grìghini 1 e 2, Biddobrana e Arci 1 e 2, in sa cussòrgia de s’Arci – Grìghini. A custos si ddoe atzunghent in prus is Unidades Operadoras Ispetzializadas de su vivaju de Campulongu e de Arborea e àteras postas comente a is de Abbasanta e Paulle, de s’opinedu de Is Arenas e de Narabuia.

Ma un’agiudu mannu pro sa gherra contras de su fogu est arribadu sàbadu 1 de trìulas: est su Super Puma, s’elicòteru frunidu a sa Regione Sarda dae sa Heli Àustria, prontu a mòvere dae sa base de sa Forestale de Fenosu. Su mezu at a abarrare in servìtziu fintzas a su 31 de austu e podet bolare cun una provista de 4.000 litros de abba, mentras is elicòteros prus piticheddos nde podent tragare apenas 300 litros. In prus, in cabina podet biagiare un’iscuadra de 12 istudadores.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.