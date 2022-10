Su Gazetinu, martis 4 de santugaine de su 2022

Sa provìntzia de Aristanis apoderat su primadu de provìntzia prus sulena de Itàlia, tzertificadu ocannu puru dae sa chirca in contu de sa criminalidade contivigiada dae su giornale Il Sole 24 Ore. Est in s’ùrtimu postu in sa classìfica cun 2429 denùntzias, cun un’ìndighe de 1556,3 denùntzias ònnia 100 mìgia abitantes.

Sa provìntzia de Aristanis est in s’ùrtimu postu – su de 106 – pro furas in logu de domo e pro furas cun istratzada. Sa ponidura prus arta in classìfica, imbetzes, sa provìntzia de Aristanis dda tenet pro is mortes voluntàrias, in ue resurtat in su de 29 postos, cun 0,6 denùntzias ònnia 100 mìgia abitantes.

Intra de is 107 provìntzias pigadas a cunsideru dae Il Sole 24 Ore, sa prima in ue s’ìndighe de criminalidade est prus artu si cunfirmat sa de Milanu.

Sa mapa de is delitos cummìtidos e denuntziados, frunida ocannu puru dae su Dipartimentu de Seguresa pùblica de su Ministeru de s’Internu a Il Sole 24 Ore, cunfirmat comente si siat sa punna de s’ismèngua de is reatos. Ponende a pare is datos de su 2021 cun is de su 2022, in antis de sa pandemia, nde essit a campu un’ismèngua isparta pro su chi pertocat sa cantidade de is delitos.

E custu andare est cunfirmadu in totu is àreas metropolitanas.

Unas cantas cussòrgias, però, si sèberant pro su andare contracurrente. Mentras in agiomai totu is provìntzias is reatos denuntziados sunt prus pagos cunforma a sa simana in antis de sa Covid-19, unas deghe provìntzias imbetzes amegant de pònnere pistighìngiu.

Sa geografia de is reatos de su 2021 cunfirmat in prus una filera de cosas giai nòdidas: Milanu est sa capitale de is furas in generale; Barletta ghiat sa classìfica de is furas de màchinas; Nàpoli est prima pro is furas cun istratzada e pro is furas de mototzicletas, ma fintzas pro is bèndidas a isfrosu.

Nde essint a pìgiu però unas cantas novas, comente a su primadu de La Spezia in is reatos ligados a is istupefatzentes e su primadu de Matera pro su chi pertocat is denùntzias de fogos.

S’ìndighe de criminalidade si podet bìere in sa pàgina Internet de Il Sole 24 Ore.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.