Su Gazetinu, martis 4 de ghennàrgiu de su 2021

Su Coronavirus nde istudat fintzas is fogarones de Santu Antoni e ponet in arriscu su Carrasegare – Sunt una de is mègius rapresentatziones de su connotu sardu, ma ocannu puru forsis is fogarones de Santu Antoni ant a abarrare istudados pro chistiones sanitàrias acapiadas a is règulas pro chircare de firmare sa pandemia de su Coronavirus. Su 16 de ghennàrgiu sa lughe de is fogos mannos non s’at a bìdere in pratzas meda de is biddas de sa Sardigna de mesu.

Su sìndigu de Samugheo Basilio Patta at giai annuntziadu chi, a pustis de su decretu nou in contu de s’emergèntzia pro su Coronavirus, ant apostivigadu de annuddare totu. Su de Samugheo est unu de is apuntamentos prus isetados: su 16 de ghennàrgiu (Santu Antoni) e su 19 de ghennàrgiu (Santu Sebestianu) baddant is màscaras de is Mamutzones, is màscaras de sa bidda, in sa prima essida de s’annu. Unu momentu de festa manna e de acumonamentu, chi però arriscat de ingendrare atropèllios mannos de gente e duncas non s’at a fàghere.

“Pro su de duos annos paris depimus renuntziare”, narat su sìndigu Patta, chi tenet carchi duda fintzas pro su Carrasegare imbeniente samugheesu, unu intra de is prus nòdidos in Sardigna: “A Maimone”. Sa màchina de s’organizatzione fiat giai mòvida, ma immoe non s’ischit si s’at a pòdere fàghere.

In Fordongianus puru, forsis, su fogarone non dd’ant a fàghere: su sìndigu Serafino Pischedda, cunsiderada sa situatzione de is impestos, est pensende de leare custu determinu.

Salvatore Cau, sìndigu de Neoneli, at a detzìdere in is dies imbenientes. Comente in Samugheo, fintzas in custa bidda de Barigadu su fogarone de Santu Antoni est s’anteprima de su Carrasegare, cun s’essida de is màscheras neonelesas, Sos Corriolos.

Ddoe est pagu seguresa e sa timoria est manna. Su nùmeru de is impestos de Coronavirus est in crèschida de sighidu in ònnia logu e in custas dies s’impeoramentu de sa pandemia ponet pistighìngiu e est proende totu su sistema sanitàriu, impignadu a un’ala in su gestire is positividades e in is fainas de tratzamentu chi non sunt simpres (pro more de su nùmeru artu de persones positivas), a s’àtera ala cun su sighire a fàghere is vatzinos, pro assegurare sa cobertura prus manna e atziva contras de sa maladia.

Antoni Nàtziu Garau