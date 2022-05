Su Gazetinu, martis 31 de làmpadas de su 2022

Aristanis, Festa de sa Repùblica – Unu calendàriu ricu de apuntamentos cussu cuncordadu in Aristanis pro afestare su de 76° anniversàrios de sa Fundatzione de sa Repùblica, giòbia 2 de làmpadas.

Si cumentzat a mangianu a is 9.30, in pratza de Marianu IV. A pustis de s’àrtzia-bandera, s’at a pònnere una corona de frores in onore de is Mortos in gherra e s’at a lèghere su messàgiu de su Presidente de sa Repùblica.

A is 19.30, in pratza de Tzitade, sa tzerimònia at a sighire cun s’interventu de su prefetu de Aristanis, Fabrizio Stelo, cun unu pensamentu istòricu de prof.re Raimondo Zucca in contu de “Aristanis in su 1946” e cun sa testimonia de Alessio Cozzolino, su giòvanu de Terraba chi su Presidente Mattarella dd’at donadu su tìtulu de “Alfieri de sa Repùblica” pro is fainas suas giornalìsticas e pro s’impignu chi ddoe ponet in su faeddare de is temas ambientales de importu.

A pustis ddoe at a èssere sa cunsigna de duas onorifitzèntzias “A su meressimentu de sa Repùblica Italiana”. Sa medàllia de onore dd’ant a dare a Francesco Grussu, presoneri in su lager nazista de Gorliz–Waldemburg. In pasa sua nde dd’at a retirare sa fìgia, Eleonora Grussu.

S’ant a cunsignare fintzas duas Medàllias mauritzianas “A su meressimentu pro 50 annos de carriera militare” dadas dae su Presidente de sa Repùblica a duos ufitziales de sa Marina Militare, in servìtziu in sa Capitaneria di portu de Aristanis.

Intra de una tzerimònia e s’àtera ddoe at a àere mùsica. Totu is tzelebratziones sunt abertas a sa tzitadinàntzia.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.