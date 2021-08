Su Gazetinu, martis 31 de austu de su 2021

Vatzinos contras de de sa Covid-19 – Dae immoe in dae in antis in su palasport de Aristanis is vatzinos s’ant a pòdere fàghere sena de prenotare e sena de làcanas de edade. S’Assl de Aristanis at annuntziadu chi totu is tzitadinos dae 12 annos in susu – e duncas non solu chie tenet prus de sessanta annos, is maistros de iscola e su personale sanitàriu – s’ant a pòdere presentare in deretura in su tzentru de Aristanis pro fàghere su vatzinu contras de su Coronavirus.

Dae su lunis a sa chenàbura su vatzinu s’at a pòdere fàghere a mangianu, dae is noe a sa una, e a merie, dae is tres a is ses; su sàbadu a mangianu isceti, dae is noe a is duas. S’intrada est semper cudda de arborada de sa Repùblica.

Careta careta nàschidas in Arborea – Nde sunt essidos dae su niu in sa praja de Arborea is primos tostighineddos de Careta careta. A pustis de is primos chi ant segadu su còrgiu de s’ou in sa note intra de sàbadu e domìnigu, àteros animaleddos sunt nàschidos eris e ant curtu luegos cara a s’abba. Lòmpidos a sa de chimbe dies a pustis dae is primos nàschidos, at a tocare a castiare su niu, a bortas non ddoe siant tostighineddos chi non nche resurtant a nde essire. Si ddoe at a àere àteros oos forchidos, nde ddos ant a leare a ddos ant a pònnere in un’incubadora automàtica. In s’interis, in cussu tretu de praja fintzas a s’agabbu de s’abertura de is oos balet ancoras s’ordinàntzia de sa Capitaneria de portu de Aristanis, pro amparare su tretigheddu de praja in dae in antis de su niu.

Aristanis, chentenària – Aristanis at afestadu a Carmela Maria Rosa Tetta, chi eris est lòmpida a 100 annos, inghiriada dae is parentes.

Tzia Carmela at retzidu fintzas a su sìndigu de Aristanis, Andrea Lutzu, chi dd’at intregadu una targa de augùrios a nòmine de totu sa tzitade.

Nàschida in Monteverde, in provìntzia de Avellino, dae su 1921 etotu Carmela Tetta bivet in Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22