Su Gazetinu, martis 30 de austu de su 2022

Basket europeu in Aristanis – Sa coa de chida imbeniente in Aristanis dd’at a piessignare sa presèntzia de su basket europeu de importu. Sàbadu 3 de cabudanni e domìnigu 4 su Palasport de Sa Rodia at a acasagiare su de duos Torneos Tzitade de Aristanis – Trofeu Tzitade de Lionora”. In su parquet ddoe ant a èssere is gigantes de sa Dinamo Tàtari. Is biancu-biaitos allenados dae Piero Bucchi sunt giai traballende in tzitade pro sa preparatzione pro su campionadu. Sa formatzione sarda at a dèpere fàghere a trivas cun su Mònacu, protagonista seguru de s’Eurolega imbeniente, e cun duas iscuadras de EuroCup, Hapoel Tel Aviv e Cedevita Olimpja Lubiana.

Ant a èssere duos meries prenos, cun formatziones annoadas e codissiosas. Is primos chi ant a giogare sunt su Mònacu e su Hapoel Tel Aviv, chi ant a fàghere a trivas a is ses de sàbadu. A pustis, a is oto e mesu, ddoe at a èssere sa partida intra de Dinamo Tàtari e Cedevita Olimpja Lubiana. Domìnigu, imbetzes, s’ant a giogare is duas finales: cussa pro su de tres postos at a èssere a is ses; cussa pro su primu postu s’at a giogare a is oto e mesu.

Is billetes s’ant a pòdere comporare in deretura in sa paradedda su merie etotu de is partidas, o in pre-bèndida in s’edìcola de pratza de Roma o in Boxoffice Sardigna. Sa manifestatzione dda cuncordant sa Aristanis Basket e su Comune de Aristanis.

Intra de una partida e s’àtera s’at a pòdere gosare de is esibitziones de s’iscola de baddu Milène, de sa Cali Gym Academy e de su coro Maurizio Carta.

In su Palatzieddu de s’isport de Sa Rodia ddoe capent 3.200 ispetadores; est su de duos in Sardigna, a pustis de su PalaSerradimigni di Tàtari, domo de sa Dinamo. Sa Aristanis Basket punnat a fàghere a manera chi su Torneu Tzitade de Aristanis – Trofeu Tzitade de Lionora si fùrriet a èssere un’apuntamentu fitianu, cun s’idea de invitare onni annu iscuadras diferentes.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.