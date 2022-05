Su Gazetinu, martis 3 de maju de su 2022

Fiera de Arborea – At tentu unu sutzessu mannu de pùblicu sa Fiera de sa laurera cuncordada in Arborea sa coa de chida passada, manifestatzione chi marcat sa mòvida noa a pustis de duos annos dificultosos pro more de s’emergèntzia pro su Coronavirus. Sa Fiera est andada bene meda, gràtzias a su muntone de billetes bèndidos e a s’agiudu de is Cooperativas 3A e de is Produsidores, de sa Banca de Arborea, de su Comune e de sa Regione.

A sa Fiera ddoe ant pigadu parte unos chentu produsidores. Unu datu in lìnia cun is nùmeros de su 2019.

Sunt prus de 6.000 is cassetas de fràgula bèndidas. Sa Pro Loco, imbetzes, at ofertu prus de 5.000 copas de fràgula prodùsida in Arborea, acumpangiada cun su pìgiu de late donadu dae sa 3A.

Protagonista de sa Fiera est istada sa de 38 editziones de sa Mustra regionale de is bacas pro late Frisona Italiana.

Su prèmiu prus de importu est tocadu a sa baca Fefa, de sa sotziedade Mattiello de Arborea. Ma ant assignadu fintzas su prèmiu triennale, chi est tocadu a sa sienda de is Frades Rossi de Arborea.

Ant assignadu fintzas su trofeu dei is Presidentes Junior e Senior, bintos dae sa Sienda agrìcula de is Frades Rossi e dae sa Sotziedade agrìcula Al.VI. S.S.

Tocat a regordare fintzas is fainas de s’Agafi, cun protagonistas pipios meda chi depiant ghiare is bitellos. Sa triva de condusimentu de su bestiàmene, siat pro pitzinnos siat pro mannos, dd’ant binta is fèminas, cun Martina Abis e Silvia Beltrame. Sàbadu, imbetzes, su primu cuncursu de valutatzione dd’at bintu s’Agràriu de Biddamassàrgia.

Ma sa Fiera de sa laurera est istada fintzas s’ocasione pro pòdere bìere sa mustra mercadu de màchinas e trastos pro s’agricultura e sa Fiera regionale Floroviva. E, pro chie at chertu papare in Arborea, no sunt mancados is màndigos bonos lestros cuncordados dae sa Pro Loco.

Antoni Nàtziu Garau

