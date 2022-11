Su Gazetinu, martis 29 de onniasantu de su 2022

S’Assemblea Natzionale Sarda cuncordat in Aristanis su fèstival “Fàulas”, manifestatzione chi naschet cun sa tarea de nche pesare a fundu a susu is ideas faddidas, sena de fundòriu perunu ma chi gente meda sighit a ddoe crèere, in contu de s’ìsula nostra e de is sardos. S’apuntamentu est pro sàbadu 3 e domìnigu 4 de nadale.

“Fàulas” bolet fàghere un’analizu a fine de s’immàgine de sa Sardigna e de is sardos, pro seberare is cosas beras dae is chi imbetzes sunt istereòtipos, maneras de pensare e de nàrrere in contu de is sardos chi sunt ispartas in sa conca e in sa buca de gente meda, ma chi non tenent fundòriu perunu in sa realidade.

A fitianu s’intendet chi is sardos sunt “pocos, locos y mal unidos”, chi in Sardigna ammancat una cultura imprenditoriale, chi in pasa de sa limba sarda diat èssere mègius a imparare s’inglesu, e àteras cosas che a custas.

Su fèstival proponet sete interventos de espertos chi ant a isboligare temas de atualidade manna comente a chistiones de coghina, isport, cultura, geopolìtica, giornalismu e individualismu. Ma s’ant a pòdere bìere fintzas is pesadores de astores de Lionora, is giogos Sardoo e Sardum, s’at a chistionare de literadura, s’ant a pòdere bìere filmados e s’at a pòdere ascurtare fintzas mùsica, cun Sa Scena e Dj Nice.

Intra de is protagonistas de sa prima editzione de “Fàulas” ddoe sunt s’antropòloga e blogger Alessandra Guigoni, su radiocronista isportivu e condusidore de programmas in sa ràdiu Vittorio Sanna, s’archeòloga Gianfranca Salis, su giornalista Francesco Aresu, sa chircadora Sabrina Tomasi e s’operadore de limba sarda Micheli Ladu.

In prus, in unos cantos locales aristanesos s’ant a pòdere tastare màndigos de su connotu e àteras licanias. Totu su programma de “Fàulas” s’agatat in sa pàgina web de s’Assemblea Natzionale Sarda.

Custu addòbiu de duas dies ddu cuncordat s’ANS, assòtziu democràticu, sena de partidos, plurale, abertu a totu cussos chi bolent agiudare su fràigu de sa cussèntzia natzionale sarda. Su caminu de s’Assemblea Natzionale Sarda est mòvidu in su mese da martzu de su 2019, in un’addòbiu pùblicu chi aiant fatu in Iscanu a pustis de is eletziones polìticas.

Antoni Nàtziu Garau

