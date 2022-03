Su Gazetinu, martis 29 de martzu de su 2022

In provìntzia de Aristanis creschet su nùmeru de is logos ammajadores in ue si podent tzelebrare cojas e uniones tziviles, dae is prajas a is casteddos.

In Làconi su Comune at a pònnere a disponimentu de is isposos su parcu Aymerich, su purmone birde urbanu prus mannu chi nch’est in Sardigna.

S’Amministratzione comunale ghiada dae su sìndigu Salvatore Argiolas at retzidu in is dies passadas su nullaosta dae parte de s’Agentzia regionale Forestas, chi contivìgiat s’òasi de 22 ètaros. E aici est mòvidu su caminu chi at a permìtere a is còpias chi ddu bolent de pòdere gosare de custa possibilidade. Immoe su Comune at a dèpere adotare su regulamentu, chi de seguru at a passare peri su Consìgiu comunale.

At a dèpere abetare, imbetzes, chie aiat detzìdidu de si cojuare in sa tzitade betza de Tharros. Pro immoe sa tzitade oru-oru de mare no est intra de is logos de su Sinis in ue s’Amministratzione comunale permitit de fàghere is tzerimònias.

A primìtzios sa delìbera de indiritzu aprovada dae sa Giunta comunale de Crabas dda previdiat, ma a pustis custu logu archeològicu nde dd’ant bogadu dae s’elencu de is logos annuntziadu dae s’Amministratzione comunale.

In is dies passadas aiat espressadu custa ispera fintzas su presidente de sa Fundatzione Mont”e Prama, Antony Muroni.

Pròpiu a sa Fundatzione, dae inoghe a pagu tempus, diat dèpere tramudare su contivìgiu de custu logu archeològicu, oe in manos de sa Diretzione regionale de is Museos de sa Sardigna.

Muroni at giai fatu a ischire chi, cando sa Fundatzione at a remplasare sa Diretzione regionale de is Museos, at a pònnere a disponimentu de su Comune de Crabas unu tretu de su logu archeològicu adatu pro ddoe fàghere is tzerimònias de coja.

Antoni Nàtziu Garau