Su Gazetinu, martis 29 de làmpadas de su 2021

Sèdilo, ocannu puru nudda Àrdia – S’Àrdia de Sèdilo, pro su de duos annos paris, non s’at a cùrrere. Dd’at firmada ancoras s’emergèntzia pro su Coronavirus. S’ant a fàghere isceti is addòbios religiosos in onore de Santu Antinu, ma fintzas custos ant a dèpere respetare totu is règulas de preventzione contras de sa pandemia. Eris ant publicadu su programma de totu is funtziones prevìdidas.

Fogu in Monteferru – Allarme eris in is sartos de Monteferru pro more de duos fogos, unu in Bonàrcadu, s’àteru in Sèneghe. Ddoe sunt dèpidos intervènnere un’aparèchiu e chimbe elicòteros, pro transire s’arriscu chi su fogu lomperet a is padentes de sa zona.

Vatzinos fuliados, ancoras chèscias – Àteras chèscias si sunt pesadas in contu de sa chistione de is 200 doses de vatzinu contras de su Coronavirus pèrdidas, pro more de problemas in s’organizatzione de su Tzentru pro is vatzinos de Ilartzi. Bruno Palmas, presidente regionale de su Tribunale de is deretos e de su dovere de su mèigu at domandadu fintzas s’interventu de su ministru Speranza e de su cummissàriu Figliuolo, pro pònnere in craru bene su chi est acontèssidu e chi at portadu a nche fuliare 200 siringas de vatzinu prontas. Sa federatzione de is mèigos de famìllia at cuntestadu, imbetzes, su rolu de su presidente de sa Cummissione regionale de sa Sanidade Domenico Gallus, chi si nd’est incuradu de s’initziativa de su tzentru ilartzesu. Sa federatzione s’est chesciada pro ite ca a is mèigos de famìllia, chi ant dadu sa disponibilidade issoro, non ddos ant interessados pro fàghere is vatzinos.

Antoni Nàtziu Garau

