Su Gazetinu, martis 29 de austu de su 2023

martis 29 de austu de su 2023

A pustis de su tostighinu americanu de istàniu, de sa càmbara ruja de sa Louisiana e de sa nùtria, un’àtera genia de animale furisteri amegat de minetzare is ecosistemas de Sardigna: est su càvuru biaitu, chi custu istadiale si nd’est faeddadu meda pro more de sa presèntzia sua semper prus isparta in su Mediterràneu.

Su nòmine ddi naschet pro su colore chi tenet e chi punnat a èssere biaitu. Custa genia de crostàtzeu, chi s’agatat in s’Otzèanu Atlànticu e me in is costeras americanas, dd’ant bidu pro sa prima borta in s’Ena Arrùbia, in provìntzia de Aristanis, e amegat de s’ispàrghere a lestru in is istànios de s’Ìsula e me in is costeras otzidentales, comente a su chi s’àtera die ant fotografadu in S’Architu, in sa marina de Cùglieri, in is costeras orientales, intra de Santu Diadoru e Orosei, e in sa parte meridionale de Sardigna.

Su chi ponet pistighìngiu est ca papat meda: in is istànios acanta de Casteddu, pro nde nàrrere una, amegat de fàghere dannos mannos a is allevamentos de cotza e de còtzula. Ma su dannu non dd’ingendrat sa pèrdida de piscadu isceti, ma fintzas cussa de is ainas pro sa pisca, pro ite ca s’animale est capatzu de segare retzas e nassas piticas. Sigomente in is mares nostros non nche tenimus cassadores naturales de su càvuru biaitu, custa genia de animale amegat de s’ispàrghere a lestru, fintzas pro ite ca sa fèmina arribat a fàghere in un’annu prus de duos milliones de oos.

Sa Regione Sarda puru est chirchende unu remèdiu, interessende su Ministèriu de s’Agricultura. “Semus una de is regiones de Itàlia in ue custu problema si faghet a intèndere de prus, pro is dannos chi amegant de sufrire is piscadores de Sardigna. Sa mesa tècnica chi ant propostu andat bene”, at decraradu s’assessora de s’Agricultura Valeria Satta, “ma serbit fintzas sa presèntzia polìtica, pro ite ca is piscadores, chi bolent rispostas, chircant a nois in Regione ònnia die. A is chi traballant in is istànios e in mare ddis depimus dare rispostas. In is costeras de Sardigna nche tenimus 27 cussòrgias de pisca”.

Dae su Guvernu de Roma est lòmpida, però, una solutzione chi at lassadu a totus a buca aberta: pro firmare s’isparghidura de su càvuru biaitu tocat a nos nche ddu papare. E, pro cussu, in is bangos de su pische cumentzant a si ddoe bìere custos animaleddos cun còrgiu tostu biaitu, mentras dae sa Penìsula arribat sa nova de unu container cun 18 tonnelladas de càvuru biaitu mandadu a is Istados Aunidos, cun presu mannu de is ristorantes americanos e de is chi ddos abitant.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.