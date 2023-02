Su Gazetinu, martis 28 de freàrgiu de su 2023

A un’ala sa Fundatzione Sardigna Ìsula de su Romànicu e a s’àtera s’Assòtziu regionale de is Ghias Turìsticas de sa Sardigna. Custas sunt is partes de un’acòrdiu chi punnat a avalorare e a fàghere a connòschere su patrimòniu romànicu sardu, rapresentadu dae prus de 150 crèsias chi s’agatant in s’ìsula nostra. S’acòrdiu dd’ant firmadu in is dies passadas in su cunvegnu de s’Assòtziu de is Ghias Turìsticas chi si faghet onni annu. Sa firma in s’acòrdiu de cooperatzione dd’ant posta Antonello Figus, presidente de sa Fundatzione, e Michela Mura, chi rapresentat is ghias turìsticas.

Michela Mura at postu in craru ite totu previdet s’acòrdiu: “Gràtzias a custu acòrdiu de collaboratzione”, at naradu, “is duas partes s’impignant a cuncordare e a fàghere fainas a cumone. Totu custu pro favorèssere e afortigare s’avaloramentu, sa connoschèntzia, sa possibilidade de bìere e de gosare de su patrimòniu istòricu, culturale, paesagìsticu e turìsticu, materiale e non materiale de su Romànicu sardu”.

“S’impignu est su de cuncordare addòbios a tema pro fàghere a connòschere s’Edade de Mesu in Sardigna, a manera particulare su patrimòniu de monumentos de su Romànicu”, narat ancoras Michela Mura. “Custu dd’amus a fàghere interessende is istitutziones pùblicas, is organizatziones de is imprendidores e is òrdines de is professiones chi cumpartzint custa idea”.

“S’acòrdiu”, at sutaliniadu Michela Mura, “at a serbire in prus pro agiudare su networking culturale, fintzas cun fainas de promovimentu, fainas iscientìficas e de isvilupu territoriale integradu. Totu s’at a fàghere a manos de pare cun sa Regione Sardigna e cun is àteras istitutziones pùblicas e privadas interessadas. Gràtzias a sa collaboratzione de is iscolas e de s’universidade, s’ant a pòdere cuncordare progetos de formatzione pro ghias turìsticas abilitadas, chi ant a traballare pro s’amparu, s’avaloramentu e sa connoschèntzia de su patrimòniu archeològicu e culturale”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.