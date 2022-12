Su Gazetinu, martis 27 de nadale de su 2022

“Nemos si podet sarvare a sa sola”. Custu est su tìtulu de sa de XXXVI Martzas de sa Paghe, in programma pro giòbia in Santu ‘Èngiu. A pustis de duos annos de pandemia, sa manifestatzione dda torrant a fàghere in presèntzia.

Si cumentzat – a is chimbe de sero – cun s’addòbiu in pratza de Marconi (pratza de sa crèsia de Santa Crara), mentras a is chimbe e mesu at a mòvere sa fiacolada muda cara a sa crèsia de Santa Teresa de su Pipieddu Gesùs e, a pustis, su billamentu de pregadoria pro sa paghe, ghiadu dae s’artzi-pìscamu de Aristanis e pìscamu de Abas-Terraba, Roberto Carboni.

In su billamentu s’ant a pòdere iscurtare unas cantas testimonias de paghe de su territòriu e, intra de custas, cussas de is comunidades de s’Ucraina.

Sa Martza dd’ant a trasmìtere in direta streaming in su canale YouTube Caritas Sardigna.

Si tìtulu de sa Martza, narant is de su Comitadu chi dda promovet “movet dae su messàgiu de paba Frantziscu pro sa de 56 Dies mundiales de sa Paghe in ue su paba sutalìniat chi su bonucoro e su si cunsiderare che a frades sunt is rispostas a is emergèntzias ingendradas dae sa pandemia e dae sa gherra in Ucraina, una derruta pro totu s’umanidade”.

“Comente narat su paba”, sighint is de su Comitadu, “depimus torrare a pensare a sa chistione de sa seguresa de sa salude pùblica pro totus; cuncordare fainas de paghe pro chi is gherras chi sighint a prodùere mortos e poberesa acabbent; nos nde depimus incurare totu paris de sa domo nostra a cumone e depimus pensare fainas pro parare fronte a sa mudadura de su clima; gherrare contras de su virus de is diferèntzias e assegurare cosa de papare e unu traballu pro totus, agiudende a totu is chi no tenent nemmancu un’istipèndiu mìnimu e chi sunt in dificultade manna”.

Sa Martza dda cuncordat su Comitadu promovidore, paris cun sa Delegatzione regionale Caritas Sardigna, cun sa Caritas diotzesana de Abas-Terraba, cun su CSV Sardigna Solidale, cun s’Unidade Pastorale de Santu ‘Èngiu e cun su Comune de Santu ‘Èngiu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.