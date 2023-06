Su Gazetinu, martis 27 de làmpadas de su 2023

Cumentzant is caminos de is “Lodes a is turres” – Ant a èssere noe is caminos de is “Lodes a is turres” cuncordados dae s’Ufìtziu pro sa pastorale de su turismu de sa Diòtzesi de Aristanis, chi ant a permìtere de iscobèrrere is logos prus bellos de su Sinis, pro oto lunis de sighidu. Ant a cumentzare totus a is 7 de mangianu, francu su 17 de trìulas, cando s’at a caminare a su note.

Su primu caminu de su 3 de trìulas at a portare a is turres de Cabu Mannu e “Sa Mora”, chi s’agatat in su sartu de “Mata de sa figu”. Su caminu de su 10 de trìulas at a mòvere dae s’opinedu de Is Arenas e at a acabbare in Turre de su putzu. S’apuntamentu pro sa caminada de su 17 de trìulas est a is oto de merie in dae in antis de sa crèsia paleocristiana de Santu Giuanni de Sinis e, in mesu de su matedu mediterràneu, is caminadores ant a lòmpere fintzas a sa turre de Santu Giuanni e a su faru de Cabu de Santu Marcu.

Sa chida in fatu s’at a mòvere dae sa crèsia de Santu Larentzu de Mandriola e s’at a arribare a Sa Mesa Longa. S’ùrtima caminada de trìulas at a èssere unu pagheddu prus longa, cun unu caminu de prus de 10 chilòmetros: s’at a mòvere dae Punta S’Incòdina passende peri is rocas biancas de Su Tingiosu e acabbende in Portu Suedda.

Austu at a cumentzare cun unu caminu a aneddu chi dae s’opinedu de Is Arenas, passende peri s’istàniu de Is Benas, at a portare a sa crèsia de Santu Larentzu de Mandriola. Lunis 14 de austu is caminadores nche ant a passare su mangianu in is montigreddos de rena de Arriora, mentras su 21 s’at a mòvere dae sa praja de Su Crastu Biancu de Crabas pro andare a s’iscoberta de su Carrabusu de su Sinis e de sa turre de Scal’e Sabi, in “Sa Marigosa” de Santeru.

S’ùrtima caminada de su 28 de austu s’at a fàghere in sa salina de “Sal’e Porcus”: si no at a fàghere a ddoe caminare, sa passigiada s’at a transire a Santu Sarbadore e is caminadores ant a pòdere fàghere unu tretu de su caminu in ue ddoe current is Iscurtzos.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.