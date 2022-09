Su Gazetinu, martis 27 de cabudanni de su 2022

Aristanis at a acasagiare unu giogu de abilesa a caddu, una currera a s’aneddu, cun cadderis aristanesos e àteros chi arribant dae Òsile, dae Sulmona, dae is croatas Signo e Barban, e fintzas dae s’ìsula greca de Zante. S’apuntamentu est pro domìnigu chi benit 2 de santugaine, in is istruturas de sa Soe.

A sa currera ddoe diant dèpere pigare parte duos cadderis pro ònnia tzitade interessada. A mangianu s’at a cumentzare cun is proas. A merie imbetzes, cumentzende dae is bator, s’at a fàghere sa currera a s’aneddu.

Custa at a èssere sa prima editzione internatzionale de su giogu de abilesa a caddu, un’apuntamentu chi naschet cun sa punna de si fàghere itinerante, interessende totu is realidades chi amegant de traballare pro su fràigu de sa Retza europea de is giogos de abilesa a caddu. At a èssere un’ocasione pro s’addobiare e pro si cunfrontare, ponende paris cussos logos in ue si faghent manifestatziones seculares comente a sa Sartìllia e s’Alka.

Su giogu de abilesa currende a s’aneddu ddu cuncordant s’Assessoradu de sa Cultura e cussu de su Turismu de su Comune de Aristanis, paris cun sa Fundatzione Aristanis e cun s’agiudu de sa Sotziedade Aristanesa de Ecuitatzione. Sa manifestatzione gosat fintzas de unu contributu de sa Regione Autònoma de Sardigna.

AIG

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.