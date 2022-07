Su Gazetinu, martis 26 de trìulas de su 2022

Vatzinos contras de sa Covid-19, in Aristanis torra dificultades – Su si presentare paris in su tzentru pro is vatzinatziones de Aristanis, in is ufìtzios de bia de Carducci, dae parte de prenotados e non prenotados est faghende nàschere is primas dificultades e duncas naschent fintzas is primas chèscias dae parte de is tzitadinos. Eris a mangianu, in dae in antis de sa sea de Asl, ddoe aiat atropellios mannos de gente e pagas, tropu pagas cadiras pro si sètzere.

In is dies passadas sa Asl aiat cussigiadu de no andare a bia de Carducci in is primas oras de su mangianu isceti pro fàghere su vatzinu.

De s’arriscu de ingendrare artropèllios mannos de gente nd’aiat giai faeddadu Giampaolo Lilliu, su presidente de s’Assòtziu regionale de is ex espostos a s’amiantu, chi contat intrat de is sòtzios suos medas iscritos chi tenent prus de sessanta annos e chi in custa muta depent fàghere sa de bator doses de vatzinu.

Lilliu domandat dae ora de abèrrere un’àteru tzentru. Su palatzieddu de s’isport nou de Sa Rodia diat èssere sa solutzione prus simpre, ma intra de s’agabbu de su mese de austu e su cumentzu de su mese de cabudanni s’impiantu isportivu at a acasagiare sa preparatzione de istadiale de sa Dinamo Tàtari e unu torneu internatzionale de importu de basket. Asl e Comune, duncas, ant a dèpere pensare a un’àteru logu pro nde fàghere su tzentru pro is vatzinos.

In custu atòngiu imbeniente, in prus, is vatzinos contras de sa Covid-19 diant dèpere arribare fintzas in is potecarias de s’ìsula chi pigant parte a sa campànnia de vatzinatzione. Federfarma at otentu sa disponibilidade de s’Assessoradu regionale de sa Sanidade, mancari in s’istadiale su servìtziu no at a mòvere. At a tocare de abetare sa firma de un’acòrdiu nou e chi sa Regione e Federfarma istabilessant paris is chistiones de cuncordu e de organizatzione de sa faina.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.