Su Gazetinu, martis 26 de cabudanni de su 2023

Ses dies in Barigadu pro faeddare de ruralidade, territòriu e sotzialidade: oe cumentzat su fèstival EcoRurality-Qi, cuncordadu dae is Comunes de Àllai, Samugheo e Busache cun unu programma chi s’at a isboligare fintzas a su 1u de santugaine ricu de addòbios e cunferèntzias pro faeddare de custu tempus de mudaduras mannas.

A pustis de s’inauguratzione de custu merie in sa domighedda a subra de sa mata de Àllai, torrada a abèrrere pro custa ocasione, ddoe at a àere unu cuntzertu e un’addòbiu in pratza de Santu Sidore in contu de s’intelligèntzia naturale e un’iscuta dedicada a sa letura intitulada “Ti tiro una fotografia”.

Sa de duas dies de su fèstival, in Àllai, mèrcuris 27 de cabudanni, at a cumentzare cun un’addòbiu in contu de sa vida de comunidade in is biddas, chirchende de sutaliniare is oportunidades chi oferit. At a sighire sa projetzione de su film “S’umbra de su fogu” de Enrico Pau, chi nde at a faeddare cun su pùblicu.

Giòbia su fèstival tramudat a Busache, in Collègiu, in ue s’at a faeddare de s’importu de sa cultura e de s’arte in sa vida de is biddas. In fatu ddoe at a àere unu cuntzertu de Reverendo Jones. Su 29 de cabudanni s’at a faeddare fintzas de is oportunidades chi oferint is fèstival itinerantes. A pustis ddoe at a àere un’isfilada de moda.

Me in is dies samugheesas s’at a faeddare de is produsimentos de su logu e de impresas: s’at a cumentzare cun unu laboratòriu in contu de su pane fatu in domo cun trigu biològicu e cun su fermentu, sighidu dae un’addòbiu in contu de s’incarreru de is siendas in is logos rurales. A pustis ddoe at a àere unu cuntzertu itinerante. Su fèstival at a acabbare cun unu meledu pùblicu in contu de sa bellesa, unu valore chi tocat de dd’allogare bene in custu mundu chi est semper cambiende.

“Sa frecuèntzia comente totu a dies de oe si faeddat de ecoruralidade e de ruralizatzione de is tzitades est sa cunsighèntzia de s’acabbu de unu bisu”, narat su filòsofu Silvano Tagliagambe, chi at a èssere presente in su fèstival. “Bisòngiat a cunsiderare chi is cussòrgias de a intro de sa Sardigna oe faghent parte semper de prus de sa sotziedade e de s’economia regionale, natzionale, europea e mundiale. Tocat a èssere in su pròpiu tempus tzitadinos de su mundu e tzitadinos de is logos nostros, chi ddos depimus contivigiare bene, amparende is resursas chi oferint e sa calidade de is relatas umanas”.

