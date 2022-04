Su Gazetinu, martis 26 de abrile de su 2022

Sagras e festas, si torrat a cumentzare – A pustis de duos annos de firmada pro more de s’emergèntzia sanitària acapiada a sa pandemia de su Coronavirus, in custa coa de chida passada amus connotu in provìntzia de Aristanis unas cantas rassignas e sagras chi ddoe ant fatu aproilare bisitadores meda. Intra de is prus sighidas de seguru sa Fiera de Santu Marcu, in Ollasta, e sa Festa de sa birra, in Bosa.

In Ollasta sa Pro Loco e su Comune ant torradu a propònnere una de is rassignas istòricas ligadas a su mundu de sa laurera e de su pastoriu de sa Sardigna e in ue ddoe aiat in mustra bestiàmene meda. In sa Fiera s’est connotu fintzas un’acontèssidu bellu: sa nàschida de unu molenteddu. Sa manifestatzione dd’ant arricada unas cantas mustras e sa bìsita a is crèsias de sa bidda.

In Bosa sa Festa de sa birra at abertu s’istajone in sa bidda de Pianalza. Unu muntone mannu de gente, is organizadores cuntentos e calicuna chèscia pro unas cantas màchinas de is òspites chi ddis ant postu sa contraventzione e nche ddas ant pigadas a carruatretzi. In Bosa ddoe at a àere torra festa in custa coa de chida imbeniente, cun duas dies dedicadas a sa malvasia.

Ma tocat de regordare, ancoras, sa Sagra de su pane e saba de Sini, sa de s’isparadu in Biddanoa de Truschedu, sa manifestatzione de is novenàrios de Ilartzi e sa Festa de Santu Marcu de Tresnuraghes, su trekking in Sèdilo, is addòbios culturales pro sa Liberatzione e pro Antoni Gramsci in Bàini. Totu iscutas de sotzializatzione e de festa, chi nd’ant fatu essire a pìgiu sa voluntade de propassare sa pandemia, mancari sena de si nde ismentigare chi ancoras no est binta e chi tocat duncas de si cumportare cun cautela pro transire s’arriscu chi sa maladia si sigat a ispàrghere.

Antoni Nàtziu Garau

