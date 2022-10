Su Gazetinu, martis 25 de santugaine de su 2022

Unu videugiogu pro su promovimentu de sa Sardigna e de sa provìntzia de Aristanis. Saturnalia, custu est su nùmene, at a essire giòbia chi benit, 27 de santugaine. Videugiogadores de totu su mundu ant a pòdere iscobèrrere is atmosferas horror a sa sarda, caminende peri is bias de sa bidda imbentada de Gravoi, in ocasione de su solstìtziu de ierru de 33 annos a oe. Ddoe at cosas meda chi regordant sa cultura antiga de s’ìsula nostra, cumentzende dae is caratzas e màscheras de su carrasegare de barbaritzinu.

Ma in s’ischermu is amantiosos de custu giogu ddoe ant a agatare fintzas unu muntone de logos sardos. Ddoe sunt, pro nde mentovare unos cantos, logos chi regordant su santuàriu nuraghesu de Santa Cristina de Paulle. Ma Saturnalia non si nde podiat ismentigare de Bosa e de sa Pianalza, cun su casteddu de Serravalle e su Museu Domo Deriu. In Gravoi si ddoe podet bìere fintzas sa diga de su Tirsu, Portu Flàvia e sa biddighedda nuraghesa de Barùmini.

Ma sa Sardigna no est presente cun immàgines isceti, ma fintzas cun is mùsicas chi abbiatzant Saturnalia; custu gràtzias a s’impreu de sonos de istrumentos musicales de su connotu populare. In prus, unos cantos resonos de is protagonistas de su videugiogu ddos ant postos in deretura in limba sarda.

Su tìtulu dd’at pensadu s’istùdiu Santa Ragione, a manos de pare cun Big Trouble. Ma est serbidu meda s’agiudu de su programma Europa Criadora dell’Ue e de sa Fundatzione Sardigna Film Commission, de sa Regione Sardigna.

E Sardigna Film Commission at pensadu de acumpangiare s’essida de su videugiogu faghende fàghere una caratza de pedde, in cantidade pitica, chi regordat sa figura de su “Boe” di Otzana. Dd’at fata s’artista crabarissu Graziano Viale.

S’isparghidura de Saturnalia, chi s’at a pòdere bìere in computer, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, dda contivìgiat Epic Store.

