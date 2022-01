Su Gazetinu, martis 25 de ghennàrgiu de su 2022

Emergèntzia Coronavirus e Lassapassare birde – Sa dura de su Lassapassare birde chi s’otenet cun sa vatzinatzione contras de sa Covid-19 ismènguat. Cumentzende dae martis chi benit, 1 de freàrgiu, sa tzertificatzione birde at a tènnere dura de ses meses. S’iscadèntzia, duncas, at a resurtare antitzipada de tres meses.

In custas dies, in provìntzia de Aristanis puru, a gente meda chi at acabbadu sa filera de vatzinos intra de su mese de làmpadas e su mese de austu de su 2021, ma no ant ancoras fatu sa de tres doses, sa chi ddi narant booster, ddis at arribadu unu SMS dae su Ministeru de sa Salude chi ddos informaiat de s’iscadèntzia de sa tzertificatzione.

Medas de is chi ant istendadu a si fàghere su vatzinu, pigados a sa fidada, si sunt collegados a su portale web de is vatzinatziones, pro istabilèssere un’apuntamentu a lestru. Is disponibilidades in su tzentru de Sa Rodia, in Aristanis, non sunt però lestras, sende chi tocat de abetare una pariga de chidas. Unu problema chi non si podet risòlvere nemmancu andende foras de provìntzia. In àteros tzentros de vatzinatzione puru comente a is de Santu ‘Èngiu, Sòrgono e Macumere, pro fàghere su vatzinu tocat de abetare prus de 15 dies.

Pro more de s’iscadèntzia antitzipada de su Lassapassare birde, calicunu si diat pòdere agatare iscobertu pro carchi die.

Bisòngiat de nàrrere però chi Comunes meda de sa provìntzia de Aristanis ant cuncordadu e amegant de sighire a cuncordare dies de vatzinatzione, pro favorèssere a is residentes, prus che totu a is antzianos e a chie non si podet transire a manera discansosa.

Carchi esempru? Is dies de abertura de Bosa, Ilartzi, Abas e Terraba, ma fintzas cussas de Paulle o de Neoneli, in ue ant cuncordadu is vatzinatziones in bidda etotu.

Antoni Nàtziu Garau