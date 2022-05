Su Gazetinu, martis 24 de maju de su 2022

Covid: chenàbura in Aristanis at a serrare su tzentru pro is vatzinos de Sa Rodia – Sa campànnia de vatzinatzione est lòmpida oramai a sa tarea chi dd’aiant assignadu e pro cussu sa Diretzione de sa Asl de Aristanis, paris cun su Servìtziu de Igiene e Sanidade pùblica, at detzìdidu de serrare su tzentru aristanesu pro is vatzinos contras de sa Covid-19, acasagiadu in custos meses passados in su Palatzieddu de s’Isport de Sa Rodia.

Dae chenàbura chi benit 27 de maju no at a èssere prus in funtzione, pro ite pro immoe non serbit prus un’istrutura dedicada a s’aposta a is vatzinatziones.

Cumentzende dae martis 31 de maju is vatzinos contras de sa Covid-19 s’ant a pòdere fàghere in is ambulatòrios de Igiene e Sanidade pùblica de Aristanis (in bia de Carducci, 35 – primu pranu) ònnia martis e giòbia, dae is noe oras de mangianu a sa una e dae is tres a is ses de merie. S’at a pòdere intrare sena de prenotare, presentende però sa tèssera sanitària.

Is tzitadinos chi ddis ant racumandadu de fàghere sa de bator doses de vatzinu, comente a is chi tenent su sistema immunitàriu indebilitadu, is chi tenent prus de 80 annos, is chi tenent prus de 60 annos e chi sunt in arriscu o chie depet agabbare sa filera de vatzinos, ant a pòdere chircare su Servìtziu de Igiene e Sanidade pùblica de Aristanis pro fàghere su vatzinu.

Su tzentru pro is vatzinos de Sa Rodia serrat a pustis de un’annu de fainas. Dd’aiant abertu su 13 de abrile de su 2021, cando su Comune de Aristanis aiat postu a disponimentu a s’ex Assl su Palatzieddu de s’isport de sa Sa Rodia. Cun is 10 paradas pro sa vatzinatzione e gràtzias a prus de baranta operadores sanitàrios e voluntàrios, in su tzentru s’est arribadu a fàghere fintzas 1.800 vatzinos ònnia die.

“Torramus gràtzias a su sìndigu Andrea Lutzu, a s’òrdine de is mèigos de sa provìntzia de Aristanis, a is mèigos de meighina generale e a is pediatras a sèberu lìberu, a totu is operadores sanitàrios chi a manera voluntària e gratis ant traballadu in s’istrutura, a s’Amparu tzivile, a is voluntàrios de su sucursu e a is assòtzios de voluntariadu, chi ant asseguradu s’intrada a su tzentru ordinada – narat sa diretora de su Servìtziu de Igiene e Sanidade pùblica de Aristanis e responsàbile de su tzentru, Maria Valentina Marras -. S’est fatu un’isfortzu professionale e de organizatzione mannu chi nos at impignadu pro 13 meses e chi nos at permìtidu de pònnere in seguresa sa populatzione de sa provìntzia de Aristanis e de torrare a bellu a bellu a sa normalidade, mancari siat de importu a sighire cun is cumportamentos de cautela, pro ite ca su virus amegat de girare ancoras”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.