Su Gazetinu, martis 23 de austu de su 2022

Isteddu a Pavarotti – Luciano Pavarotti puru at a tènnere s’isteddu suo in sa Walk of Fame, sa passigiada de is persones nòdidas in su montigru de Hollywood. A palas de custu reconnoschimentu ddoe est s’idea, s’impinnu e s’abilesa de Anna Manunza, una manager giòvana originària de Crabas chi dae prus de 10 annos istat in Los Angeles.

S’isteddu dedicadu a Pavarotti, su de 2730 intra de cussos cuncordados fintzas a oe, dd’ant a pònnere a costàgiu de cuddos dedicados a Lina Wertmuller e a Ennio Morricone, in una tzerimònia ispantosa chi ant a fàghere cras a is oto e mesu de merie (est a nàrrere a is 11.30 a oràriu de Los Angeles).

S’apuntamentu s’at a pòdere sighire in streaming in s’indiritzu www.walkoffame.com.

S’assignadura de s’isteddu de latone lompet a pustis de unu traballu de prus de un’annu, incarreradu agiomai pro cumbinatzione. Est istada, difatis, Anna Manunza chi at iscoviadu a Paolo Rossi Pisu, titulare de sa domo de produsimentu e distributzione tzinematogràfica Genoma Film, su bisu suo de pòdere bìere s’assignadura de su reconnoschimentu de primore a Luciano Pavarotti. Rossi Pisu, fìgiu de s’atore de orìgines sardas Raffaele Pisu, at atzetadu deretu sa proposta de Anna Manunza e, paris cun sa Albedo Production de Cinzia Salvioli, at incarreradu sa protzedura chi at portadu sa Càmera de Cummèrtziu de Hollywood a aprovare sa proposta de assignadura de s’isteddu a su tenore italianu nòdidu.

Anna Manunza, Paolo Rossi Pisu e Cinzia Savioli ant cuncordadu, duncas, totu is addòbios a inghìriu a inghìriu de sa tzerimònia, chi – comente amus naradu – si faghet cras. Su tìtulu de totu custos addòbios est “Luciano Pavarotti, s’Isteddu”.

Antoni Nàtziu Garau

