Su Gazetinu, martis 22 de onniasantu de su 2022

Emergèntzia pro su tempus malu – S’abba meda at fatu mòvere in provìntzia de Aristanis s’allerta de s’Amparu tzivile regionale pro s’arriscu idrogeològicu e idràulicu.

S’allarme at cumbintu a sìndigos meda a serrare oe is iscolas de ònnia òrdine e gradu, cumentzende dae cussas de su cabulogu de provìntzia. In Aristanis si firmant pro seguresa fintzas is letziones de s’Universidade. Giai de eris, in prus, is cantzellos de is impiantos isportivos e de is campusantos de sa tzitade e de is fratziones sunt serrados.

In logos meda de sa provìntzia eris a meritzeddu etotu sunt acontèssidos undamentos mannos (in Terraba, in Turre Manna, in Crabas, in Bosa), mentras su bentu forte e s’abba a istratzia nd’ant betadu a terra matas e palos de sa lughe (in Aristanis unu palu de sa currente si nch’est imbaradu a subra de una màchina firma: pro sorte manna non ddoe aiat nemos a intro). Notesta passada est istada una note de traballu mannu pro is Vìgiles de su Fogu e pro sa màchina de s’Amparu tzivile, chi ant fatu dosinas de interventos.

ùIscolas serradas custu mangianu fintzas in Terraba, Arborea, Marrùbiu, Uras e Arcidanu, totu logos in ue s’arriscu idrogeològicu est artu meda. Ma fintzas in Bosa e in àteras biddas de sa provìntzia (Biddobrana, Ollasta, Abas, Mòguru e Siamanna) in is iscolas non ddoe at a àere letzione peruna.

Aici etotu in Sabarussa, in ue eris pro sa prima borta ant allutu is “semàforos” cuncordados pro avisare a is residentes de su perìgulu de temporadas malas. Is trastos eletrònicos ddos ant cuncordados in is meses passados, pro voluntade de s’Amministratzione comunale ghiada dae su sìndigu Mario Tendas. Is “semàforos” ddos ant postos in sa parte bassa de Sabarussa, in Sa Paui, chi est su bighinadu prus in arriscu. In cue, difatis, ddoe sunt faghende traballos de importu pro ismenguare s’arriscu idrogeològicu. Amegant de assentare e megiorare sa retza de assutadura de s’abba proina e de is canales de sa bassa. E, in Sa Paui, no ant a istentare a nde iscobercare su canale chi atraessat cussu bighinadu.

Intra de s’acabbu de cabudanni e su cumentzu de santugaine giai àteras duas bortas unos cantos Comunes de sa provìntzia de Aristanis aiant serradu is iscolas pro more de temporadas malas. Su 29 de cabudanni, in Siamanna, nche aiant fatu essire a is pipios dae s’iscola de sa pipiesa pro more de su tempus malu.

Antoni Nàtziu Garau

