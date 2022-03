Su Gazetinu, martis 22 de martzu de su 2022

Vatzinos contras de sa Covid-19 – Dae su mese chi intrat ant a mudare is dies de abertura de su tzentru pro is vatzinos de Aristanis. In abrile, s’istrutura de Sa Rodia at a traballare isceti su martis, su mèrcuris e sa giòbia, dae is noe oras de mangianu a sa una e dae is tres a is ses de merie. Dd’at annuntziadu sa Asl de Aristanis.

“Is turnos de abertura de su tzentru aristanesu ddos ant torrados a assetiare cunsideradu s’istadu de avantzamentu de sa campànnia contras de sa Covid”, at naradu sa responsàbile de su Servìtziu de Igiene e Sanidade pùblica de sa Asl, Maria Valentina Marras. “Est de importu a regordare a chie ancoras no at fatu su vatzinu chi oe tenimus a disponimentu una meighina noa, su Novavax”, at naradu ancoras sa responsàbile de su Servìtziu de Igiene e Sanidade pùblica, “chi impreat sa tecnologia a subunidade protèica, chi su funtzionamentu assimìgiat a su vatzinu clàssicu contras de s’influèntzia”.

Su Novavax est destinadu a is persones chi tenent a su mancus 18 annos chi no ant fatu ancoras vatzinu perunu contras de sa Covid e si faghet in duas doses, a tretu de 21 dies s’una dae s’àtera.

Un’àtera categoria interessada oe a is vatzinatziones est cussa de is persones chi tenent su sistema immunitàriu cumpromìtidu a manera grave (malàidos trapiantados, cun patologias oncològicas, cun Aids, cun non sufitzièntzia renale grave crònica, chie nde dd’ant bogadu s’isprene). Custas persones, si ant fatu sa de tres doses dae a su mancus 120 dies, podent fàghere sa de bator.

In su tzentru amegant de andare a in antis cun su faghimentu de sa de tres doses a totu is persones chi tenent a su mancus 12 annos e cun s’agabbu de sa filera de vatzinos a duas doses pro is pipios intra de 5 e 11 annos.

Totu is tzitadinos chi tenent prus de 12 annos podent andare a su Tzentru de vatzinatzione de Aristanis sena de prenotatzione, portende-si in fatu sa tèssera sanitària e, si faghet, sa modulìstica. Sa prenotatzione, imbetzes, serbit pro is pipios intra de 5 e 11 annos e si podet fàghere cun su sistema de sa Posta.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22