Su Gazetinu, martis 22 de freàrgiu de su 2022

Regorta de sàmbene: un’annu in bonu – In su 2021 is donatziones de sàmbene sunt andadas bene meda. Ocannu passadu in provìntzia de Aristanis si sunt regortas 133 sachitas in prus cunforma a is dòighi meses de in antis. Unu resurtadu bonu, cunsiderada sa sighidura de s’emergèntzia pro su Coronavirus.

In su 2021 is donatziones in provìntzia de Aristanis sunt istadas in totu 8.595. Gràtzias a su bonucoro de is donadores de sàmbene, s’est resèssidu a parare fronte a totu su bisòngiu de sa provìntzia, mentras is sachitas in prus si ddas ant partzidas s’ispidale “Brotzu” de Casteddu e s’ispidale “Santu Frantziscu” de Nùgoro.

Su prus de is sachitas regortas in provìntzia de Aristanis ddas ant destinadas a is malàidos talassèmicos. De pagu contu, imbetzes, sa domanda de sàmbene pro is salas operatòrias, cunsideradu chi is operatziones chirùrgicas sunt istadas pagas.

A manera particulare, ocannu passadu is donatziones arribadas dae is sòtzios efetivos de s’Avis sunt istadas 7.324, mentras cussas fatas dae is donadores ocasionales sunt istadas 1.271.

S’analizu de is datos de is donatziones annuales contivigiadu dae s’Avis provintziale de Aristanis nde faghet essire a campu chi, cunforma a su 2020, is sòtzios de s’Avis ant fatu 130 donatziones in prus. Ma est crèschidu fintzas su nùmeru de si donatziones ocasionales.

In sa tzitade cabu-logu, però, su saldu est negativu. In Aristanis ocannu passadu si sunt regortas 797 sachitas de sàmbene, 29 in mancu cunforma a su 2020. Su nùmeru de is sòtzios efetivos de sa setzione comunale est ismenguadu dae 421 a 395. Una parte de is donadores si nch’est retirada pro s’edade, àteros imbetzes non podent donare prus pro chistiones de salude.

Mancari su nùmeru de is sòtzios siat ismenguadu, in Aristanis est crèschidu su nùmeru de donatziones dae parte de is iscritos a s’Avis, mentras est ismenguadu su nùmeru de sachitas regortas dae is donadores ocasionales.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22