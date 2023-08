Su Gazetinu, martis 22 de austu de su 2023

Sa Dinamo in s’ispidale “Santu Martinu” – Oramai est dae deghe annos chi su repartu de Cardiologia de s’ispidale “Santu Martinu” de Aristanis e s’iscuadra de pallacanestru “Dinamo – Banco di Sardegna” de Tàtari traballant a manos de pare pro su promovimentu de un’istùdiu de importu chi at a pòdere agiudare a prevènnere is chi ddis narant “mortes de repente intra de is giòvanos”.

Comente a ocannu passadu, in su 2023 puru is giogadores de s’iscuadra maschile sunt bènnidos sàbadu19 de austu a s’ispidale de Aristanis, pro fàghere anàlisi, test e averiguaduras pro sa regorta de refertos chi ant a fàghere parte de una banca manna de is datos cardiològicos chi pertocant a is atletas de livellu artu. Is giogadoras fèminas, imbetzes, is esàmenes ddos ant a fàghere cras, mèrcuris 23 de austu.

Is datos regortos ddos impreant siat sa cambarada de preparatzione atlètica de sa Dinamo pro cuncordare un’allenamentu personalizadu chi andet bene a ònnia atleta, siat is mèigos de sa Cardiologia ghiada dae Francesco Dettori pro istudiare e megiorare is tècnicas ecogràficas e eletrocardiogràficas chi s’impreant cun totu is àteros malàidos.

Prus a fine, su protocollu previdet sa cumparàntzia de unos cantos piessignos cardiològicos chi tenent is atletas de professione cun cussos de sa populatzione de is giòvanos a manera generale.

Sa punna est sa de fàghere prus a lestru e a manera prus segura sa diàgnosi de maladias de su coro congènitas chi podent ingendrare aritmias mortales in is giòvanos a manera generale e in is atletas a manera particulare.

“Est un’esempru virtudosu de collaboratzione intra de un’istrutura de ispidale e una sotziedade isportiva, profetosa pro ambos duos, chi non costat nudda, pro ite ca is operadores sanitàrios traballant a manera voluntària, foras dae s’oràriu de servìtziu”, at naradu dotore Dettori. “Sa chi amegamus de fàghere onni annu, dae su 2014, est un’esperièntzia utilosa a beru, a prus e prus si si pensat chi de is resurtados de custu istùdiu nd’ant gosadu e nd’ant a gosare meda meda is malàidos de su Santu Martinu”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.