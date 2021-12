Su Gazetinu, martis 21 de nadale de su 2021

Apellu: nudda isparos e coetes pro Annu Nou – Sa Lipu de Aristanis at fatu un’apellu pro chi pro Annu Nou non si fatzant isparatòrias nen s’isparent coetes. Su portaboghe de s’assòtziu, Gabriele Pinna, at mandadu una lìtera a is sìndigos de Arborea, Crabas, Nurachi, Aristanis, Prammas, Arriora, Santeru, Santa Justa e Terraba. Ddis at domandadu de bogare onniunu un’ordinàntzia pro proibire is isparatòrias, pro amparare sa salude de animales meda.

“Sìndigu Garbosu”, iscriet su portaboghe de sa Lipu Gabriele Pinna, “su de fàghere isparatòrias ingendrat intzidentes fintzas graves a is persones, ingendrat su produsimentu de pruereddu fine-fine, produet incuinamentu acùsticu e istorbu mannu pro is animale de cumpangia comente a canes e gatos”.

“Tocat fintzas de regordare su dannu chi si faghet a sa fàuna areste”, sighit su portaboghe de sa Lipu, “e a manera particulare a is pugiones. Difatis in is àreas urbanas ddoe bivent genias meda de pugiones (amparados dae sa Lege natzionale n. 157/92 e dae sa Lege regionale n. 23/98) chi si balent de is ecosistemas urbanos pro chircare cosa de papare e pro si ddoe acuilare, prus che totu in s’ierru, cando ddoe apròilant fintzas pugiones pro nche passare s’istajone frita”.

“In prus”, iscriet ancoras Gabriele Pinna, “s’istorbu de is isparos interessat fintzas is sartos a inghìriu a inghìriu de sa tzitade e de is biddas, noghende a totu sa fàuna de is istànios comente a is anades, a sa gente arrùbia e a àteras genias de pugiones de abba”.

Antoni Nàtziu Garau