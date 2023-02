Su Gazetinu, martis 21 de freàrgiu de su 2023

Cun su martis de coa acabbant in Aristanis e in àteras biddas de sa provìntzia is apuntamentos de Carrasegare. In sa tzitade de Lionora oe est sa die de sa Sartìllia de su Grèmiu de is maistros de linna. Si cumentzat a is deghe cun su bandu, mentras a mesudie at a cumentzare sa bestidura de su cumponidore Giampaolo Mugheddu, in sa domo de is Pruneddos, in bia de Giovanni Maria Angioy, in is bighinados antigos de sa tzitade.

A pustis de s’isfilada e de s’inrugadura de is ispadas, a sa una e mesu at a cumentzare sa currera a s’isteddu, in sa ruga de sa Sea de Santa Maria. Pro is parìllias, chi ddas ant a cùrrere in sa ruga de Santu Sebastianu, at a tocare a abetare a su mancus fintzas a is chimbe. Oe puru a Aristanis ddoe at a arribare gente meda, a pustis de is presèntzias de record chi si sunt bidas domìnigu passadu, in ocasione de sa Sartìllia de su Grèmiu de is massajos.

A su cumponidore dd’ant a acumpangiare su segundu, Gianluca Mugheddu, e su tertzu, Francesco Loi. A su cumponidore dd’at seberadu su majorale en cabo de su Grèmiu de is maistros de linna, Antonio Mugheddu.

In Bosa est sa die de is màscheras de S’Atìtidu e de Giolzi, su momentu prus abetadu de su Carrasegare bosincu. S’Atìtidu, sa màschera niedda, essit dae is deghe de mangianu a is tres de merie, in chirca de unu tzichirigheddu de late. Cumentzende dae is ses, imbetzes, at a tocare a su colore biancu, cun Giolzi. Sa festa at a acabbare a is deghe de note cun s’abbrusiamentu de Giolzi e cun s’animatzione musicale in màschera.

In Santu Lussurzu oe acabbat sa Carrela ‘e nanti, chi fiat cumentzada domìnigu. S’apuntamentu est a is tres in sa Carrela ‘e nanti, cun is curreras de is parìllias de unos chimbanta cadderis chi ant a calare a totu fua a duos a duos.

In Terraba su Martis de coa lompet a baranta annos. A is tres e mesu ddoe at a èssere su “Burro Show”, ispetàculu de giogos de s’artista de bia BuGo. A pustis ddoe at a èssere s’isfilada de is carros allegòricos e de is cambaradas de gente incarotada. S’isfilada at a cumentzare a is chimbe, movende dae bia de Marceddì. A is noe oras, in fines, ant a premiare is carros e is cambaradas incarotadas.

Antoni Nàtziu Garau

