Su Gazetinu, martis 20 de nadale de su 2022

Cuntzertu in su Litzeu Musicale – Su Coronavirus ddos at firmados pro tres annos, ma is istudiantes de su Litzeu musicale “Benedetto Croce” de Aristanis ant a èssere torra protagonistas de su cuntzertu de Nadale.

Cras ant a sonare pro su pùblicu in sa crèsia de Santu Pàulu Apòstolu, a ora de is sete e mesu de merie. Dd’at fatu a ischire su dirigente, Salvatore Maresca, chi at naradu: “Est unu momentu de importu pro sa crèschida de is istudiantes nostros, chi bivent custa faina cun presu mannu. Torro gràtzias a totu is chi ant permìtidu custa manifestatzione, a manera particulare a s’artzipìscamu de Aristanis, munsennore Roberto Carboni; a su prèide de sa crèsia de Santu Pàulu Apòstolu, don Matteo Ortu; a sa sotziedade in house SPO, a su personale ATA, a is professores e a is istudiantes”. Su cuntzertu – e custa est sa nova – faghet a ddu bìere fintzas in direta streaming in sa pàgina Internet de s’iscola.



Trenigheddu de Nadale – Ocannu puru no at a mancare. Peri is bias de sa parte antiga de Aristanis s’at pòdere bìere caminende su “Trenigheddu de Babbu Nadale”. S’apuntamentu pro is pipios cumentzat cras e at a sighire fintzas a su bèsperu de Paschighedda.

Custu istentu, abetadu meda dae is pipios pro is festas, est una faina pagada ocannu puru dae su grupu de is Frades Ibba.

Su Trenigheddu de Babbu Nadale at a èssere in servìtziu su 21, 22 e 23 de nadale, dae is bator de merie a is oto, e su 24 de nadale, dae is ùndighi de mangianu a sa una e dae is tres de merie a is oto. Su cabulìnia, comente a semper, at a èssere in pratza de Roma.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.