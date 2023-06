Su Gazetinu, martis 20 de làmpadas de su 2023

Prajas aristanesas premiadas – S’abba lìmpida de su mare de sa provìntzia de Aristanis ònnia annu faghet arribare millas e millas turistas ispantados de sa bellesa de is prajas suas. Sunt medas is reconnoschimentos chi is prajas de sa provìntzia de Aristanis, dae Santa Justa a su Sinis de Crabas e fintzas a Bosa, ant conchistadu.

Cumentzende dae Aristanis, sa praja de Turre Manna, ùnica in totu sa provìntzia, pro su de 13 annos paris at otentu sa Bandera Biaita, su reconnoschimentu de importu de sa Foundation for Environmental Education: is prajas depent respetare 32 critèrios, cun un’atentu particulare pro sa gestione de su territòriu dae parte de is Amministratziones de su logu. In prus, càstiant fintzas si ddoe sunt e si funtzionant bene is impiantos de depuratzione; sa pertzentuale de allàtzios a sa fònnia; s’atzessibilidade; sa seguresa de is bagnantes; sa mobilidade sustenìbile; s’avaloramentu de is bellesas naturalìsticas e is fainas pro megiorare sa vida in sa simana de s’istadiale.

A prus de cussa Biaita, Turre Manna at otentu a primìtzios de làmpadas sa de oto Banderas Birdes, intrende in sa ghia de is prajas prus a mesura de pipiu fata dae s’International Workshop of Green flags. In custu progetu ddoe traballant fintzas 2903 pediatras italianos e istràngios, chi cun un’istùdiu atentu sèberant is logos de mare mègius pro is famìllias chi tenent pipios.

Paris cun is prajas de su cabulogu, ocannu ant torradu a premiare fintzas Is Arutas e Mari Ermi de su Sinis de Crabas, in ue sa bandera est isbentuliende dae su 2010, e sa praja de Santa Justa, intrada in su 2016.

Pagas dies a oe est lòmpida, pro sa penìsula de su Sinis, s’ìsula de Malu Entu e s’àrea marina amparada, un’àtera cunfirma de importu: is chimbe Velas, est a nàrrere su reconnoschimentu prus de importu de sa Ghia Biaita de Legambiente e su Touring Club. Paris cun is prajas de Bosa, sa costera de Crabas dd’ant giuigada intra de is mègius de Itàlia pro sa puresa de s’abba, sa calidade de s’ambiente e is servìtzios chi oferit.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.