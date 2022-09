Su Gazetinu, martis 20 de cabudanni de su 2022

In Aristanis puru faghet a prenotare su vatzinu bivalente contras de su Coronavirus, pensadu pro parare fronte siat su virus originàriu Sars CoV-2 siat sa variante Omicron.

Is vatzinos noos ddos ant a fàghere cumentzende dae giòbia in s’ambulatòriu de bia de Carducci n. 35, in Aristanis, chi est abertu dae su lunis a sa chenàbura, dae is 9 oras de mangianu a sa una, e su martis e sa giòbia fintzas a merie, dae is tres a is ses.

Custu vatzinu cun sa fòrmula noa ddu racumandant a totu is chi tenent a su mancus 60 annos, a is chi tenent a su mancus 12 annos chi tenent una situatzione de salude dìliga o chi ancoras no ant fatu sa de tres doses, a is operadores sanitàrios, a su personale e a is òspites de is residèntzias pro is antzianos.

Su vatzinu faghet a ddu fàghere si sunt passadas a su mancus 120 dies dae sa de tres doses o dae s’ùrtimu impestu acontèssidu a pustis de s’ùrtima dose.

Francu pro is fèminas prìngias, chi non depent prenotare, pro totu is àteras categorias chi est racumandadu a fàghere su vatzinu bivalente nche bolet sa prenotatzione.

Faghet a prenotare cun sa prataforma de Poste Italiane, in su portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, in is isportellos automàticos ATM Postamat, telefonende a su su nùmeru birde 800 00 99 66 o fintzas cun is posteris chi passant pro sa cunsigna de sa posta.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.