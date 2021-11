Su Gazetinu, martis 2 de onniasantu de su 2021

Temporada e istorbos mannos in provìntzia de Aristanis puru – Istorbos mannos in provìntzia de Aristanis puru in custas dies passadas pro more de sa temporada chi at fatu pròere meda. In biddas meda de sa provìntzia e fintzas in sa tzitade de Aristanis sunt acontèssidos undamentos. S’abba meda at fatu dannu in unas cantas lìnias elètricas, in sa bia provintziale intra de Bonàrcadu e Santu Lussurzu e in sa bia provintziale intra de Simaghis e Useddus. Pro more de su tempus malu, isceti in sa die de eris is Vìgiles de su fogu ant dèpidu fàghere 23 interventos in provìntzia de Aristanis.

Annada bella pro s’arrosu in provìntzia de Aristanis – Sa messa de s’arrosu in provìntzia de Aristanis amegat de agabbare unu pagheddu in antis cunforma a is annos passados, pro more de s’istadiale chi s’est perlongadu prus de posta. S’annada est istada bella e fintzas is cuotatziones in su mercadu sunt bonas. S’ùnica chèscia de is produsidores de sa provìntzia de Aristanis est pro su costu tropu artu de unas cantas matèrias primas, chi at fatu crèschere meda su costu de su produsimentu.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22