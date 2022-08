Su Gazetinu, martis 2 de austu de su 2022

Cadderis protagonistas in Santu Lussurzu – Abetende a torrare in Santu Lussurzu is curreras ispantosas de Sa Carrela ‘e Nanti, annuddadas ocannu passadu pro more de sa Covid-19, is parìllias de sa currera a caddu de su connotu si preparant pro un’apuntamentu de istadiale in su giardinu istòricu da Santu Lenardu de Siete Fuentes.

Sa festa est sàbadu chi benit – 6 de austu – dae is chimbe de sero, in ocasione de duas dies de addòbios cuncordadas dae su Comune de Santu Lussurzu, dae s’assòtziu de cadderis “Sa Carrela ‘e Nanti”, dae sa Pro Loco lussurzesa, paris cun su Ceas e cun su Tzentru cummertziale naturale Bantzigallelle.

“Parezas de Sa Carrela ‘e Nanti”, custu su nòmine de sa manifestatzione, at a propònnere duas dies ricas de apuntamentos in Santu Lenardu. S’at a cumentzare sàbadu a mangianu, a is 11.30, cun su laboratòriu de fungudamentu de s’arte de su ferradore, contivigiadu dae s’assòtziu de is cadderis paris cun is maistros ferradores.

A mesudie, su Tzentru cummertziale naturale Bantzigallelle at a abèrrere una parada cun una mustra-mercadu de is produsimentos lussurzesos. A merie, intra de is duas e is chimbe, s’at a sighire cun is bìsitas ghiadas in sa borgata, in ue s’at a pòdere bìere su giardinu istòricu e sa crèsia de Santu Lenardu, fainas contivigiadas dae is voluntàrios de su Ceas de Santu Lussurzu.

Dae is chimbe a is oto de merie, apuntamentu cun is “Parezas de Sa Carrela ‘e Nanti” in su giardinu de Santu Lenardu: ddoe ant a pigare parte unos 70 cadderis, lussurzesos e de is biddas acanta. A primu note, a is deghe, at a tocare a sa mùsica, cun su cuntzertu de Maria Luisa Congiu.

Domìnigu 7 de austu, dae is deghe de mangianu a sa una e dae is tres de merie a is ses, s’at a sighire cun is bìsitas ghiadas contivigiadas dae su Ceas. A is ùndighi de mangianu ddoe at a èssere un’ispetàculu de animatzione pro pipios cun giogos gonfiàbiles, chi at a torrare a cumentzare a is bator de merie, cun pallontzinos e lòmboros de filu de tzùcuru cotu.

Antoni Nàtziu Garau

