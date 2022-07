Su Gazetinu, martis 19 de trìulas de su 2022

Dae Itàlia Nostra un’agiudu pro acontzare is portales betzos – Su de acontzare is portales betzos chi s’agatant in Aristanis e in is biddas de sa provìntzia de Aristanis. Custa est sa punna de sa setzione Sinis Crabas Aristanis de Itàlia Nostra. S’assòtziu at incarreradu un’isportellu de consulèntzia gratis pro is meres de is portales imbideados a pigare parte a su bandu regionale pro s’acontzu e s’avaloramentu de su patrimòniu architetònicu e paesagìsticu rurale.

Su bandu, chi dd’ant torradu a abèrrere, dd’at cuncordadu s’Assessoradu de sa Cultura de sa Regione Sardigna. S’iscadèntzia dd’ant posta pro su 30 de cabudanni.

Su contributu chi ant a dare non podet propassare is 150.000 èuros comente a cofinantziamentu de s’80 % pro s’acontzu de fràigos foras dae is biddas. Àteros informos si podent agatare in sa pàgina istitutzionale de sa Regione Sarda, in sa setzione Bandos.

Is meres de is portales monumentales interessados ant a pòdere mandare un’e-mail a s’indiritzu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. fintzas a su 31 de austu, espressende s’interessu a pigare parte a su bandu.

In prus, sa setzione Sinis Cabras Aristanis de Itàlia Nostra, pensende a is portales e a s’urgèntzia de ddos acontzare, bolet cuncordare pro su mese de santugaine unu cunvegnu pro nde presentare s’istòria e pro propònnere ideas pro ddos calificare a nou e pro chi sa gente nde potzat gosare.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.