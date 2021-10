Su Gazetinu, martis 19 de santugaine de su 2021

Duos mortos pro more de su Coronavirus – Àteros duos mortos pro more de su Coronavirus in provìntzia de Aristanis. Dd’at fatu a ischire s’Unidade de crisi regionale in s’agiornamentu chi essit ònnia die. Is mortos sunt duos antzianos: un’òmine de 84 annos e una fèmina de 85 annos, ambos duos residentes in provìntzia. Eris in Sardigna si sunt contados bator mortos in totu e àteros trèighi impestos noos.

Crabas, asfaltu pro sa bia de Maimoni – Sa bia de Maimoni, una de is prajas prus abitadas in su Sinis, in is costeras de Crabas, dd’ant a asfaltare. Su Comune at annuntziadu s’incarreru de is traballos chi ant a dèpere agabbare a intro de 75 dies. In is meses passados a Maimoni ddoe aiant portadu fintzas sa currente elètrica.

Duamìgia assuntziones in s’INPS – Sunt 2047 is assuntziones chi at a dèpere fàghere s’Inps in duos cuncursos diferentes. Su personale nou dd’ant a pigare a tempus non determinadu. A manera particulare, in su cuncursu, 189 postos sunt pro sa figura professionale de mèigu de prima fasca funtzionale, àteros 1858 postos sunt imbetzes pro sa figura de consulente de amparu sotziale. Is domandas pro pigare parte a su cuncursu bolent mandadas a intro de is bator de sero de martis 2 de onniasantu imbeniente.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22