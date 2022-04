Su Gazetinu, martis 19 de abrile 2022

Aristanis e sa Sardigna in televisione. Sardos meda ant sighidu sàbadu e domìnigu in televisione is duas trasmissiones chi ant portadu sa Sardigna in is ischermos de sa Rai a càbudu de chena, faghende unu promovimentu de importu pro s’ìsula nostra.

Sàbadu in Rai 1 ant trasmìtidu una puntada de su programma Ulisse, contivigiadu e conduidu dae su divulgadore nòdidu Alberto Angela.

In sa trasmissione ant faeddadu fintzas de is Gigantes de Mont”e Prama, de sa Sartìllia de Aristanis, de su logu archeològicu e termale de Fordongianus, de su putzu sagradu de Paulle e de sa giuighissa Lionora de Arbaree, regordada in unos cantos piessignos annoadores dae s’iscritora de Crabas Michela Murgia.

Sa puntada de Ulisse – Su praghere de s’iscoberta, in unda dae is 21.47 a is 23.54, dd’ant sighida 2.419.000 ispetadores, est a nàrrere su 13.8 %. Non sunt nùmeros ispantosos (in Canale 5 su programma Amigos, in unda dae is 21.33 a is 24.48, dd’ant sighidu 4.082.000 ispetadores, est a nàrrere su 26 %), ma comente si siat est istada una bidriera de importu pro su territòriu de sa Sardigna e de sa provìntzia de Aristanis.

Calicunu s’est chesciadu pro su sèberu de is cosas chi ant fatu bìere in su programma. Ma agiomai totus ant apretziadu sa calidade de is immàgines e de su prodùsidu editoriale, bellu a beru.

Domìnigu a càbudu de chena, imbetzes, Rai 3 at trasmìtidu sa finale de su Burgu de is burgos, presentada dae sa condusidora Camilla Raznovic in sa trasmissione Kilimangiaro. Crabas, chi at pigadu parte a sa triva, rapresentaiat sa Sardigna. Su Comune oru-oru de istàniu s’est classificadu in su de noe postos.

S’est pòdida bìere una cartolina elegante chi at mustradu is costeras e is prajas de su Sinis, is istànios, Tharros, is Gigantes de Mont”e Prama, ambiente, traditziones e cultura.

Is duos programmas sunt istados una presentada bella meda de s’ìsula nostra in su bèsperu de sa simana de su turismu.

Antoni Nàtziu Garau

—–

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22