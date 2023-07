Su Gazetinu, martis 18 de trìulas de su 2023

Is règulas chi bolent sighidas pro parare fronte a sa basca manna de custas dies – Sa friscura in custas chidas est unu regordu isceti: sa temperadura chi àrtziat a subra de 40 grados oramai no est prus un’istrambesa, ma agiomai una cosa normale, faghende colorare is mapas de is istatziones meteorològicas in colores chi ponent pistighìngiu.

Pro agiudare a parare fronte a is undadas de calore, su Ministèriu de sa Salude at publicadu unu vademecum pràticu cun unas cantas règulas simpres simpres. Sa prima est sa de evitare de essire in is oras prus bascosas, consìgiu chi si donat prus che totu pro is pipios e pro is antzianos. Sa racumandìtzia, in prus, est a no si pònnere a suta de is rajos deretos de su sole.

In domo puru e in su logu de traballu tocat a donare atentu, faghende a manera chi su sole non fèrgiat deretu a is ventanas e assegurende sa tzirculatzione de s’àera in is aposentos. S’àera cunditzionada podet agiudare, ma non tocat a nd’aprofitare tropu: sa temperadura non depet èssere mai a suta de chimbe grados cunforma a sa de foras.

Est de importu a bufare abba, a su mancus unu litru e mesu ònnia die, e a papare fruta e birdura. Est mègius a no esagerare cun is bìbitas chi portant tzùcaru, alcol e cafè, papende cosa simpre, bella a ismartire e cun pagu sale. In prus tocat a donare atentu a comente allogamus sa cosa de papare, respetende sa cadena de su fritu.

Sa manera de si bestire podet agiudare a suportare mègius su calore: mègius a si pònnere roba traspirante, bestimenta lèbia, de fibra naturale. S’amparu de sa pedde cun cremas pro su sole non bolet fata in sa praja isceti, ma fintzas in tzitade, e tocat a si pònnere is ullieras pro su sole. Si podet fàghere atividade fìsica, ma in is oras prus friscas.

In is oras prus bascosas est mègius a non si pònnere in biàgiu cun sa màchina. Diat èssere profetosu a fàghere intrare s’àera a intro de sa vetura, regordende però is règulas in contu de s’àera cunditzionada. Non tocat a lassare animales o criaduras in màchina, nemmancu pro pagu tempus.

Sa basca depet apretare in onniunu de nois su bonucoro, agiudende a is persones in dificultade e sinnalende luegos a su 112 persones chi s’intendent male e chi tenent bisòngiu de agiudu. Ma tocat a agiudare fintzas is animales de domo: mègius a non ddos bogare a ora de sole mannu in s’asfaltu buddidu. Is amigos nostros a bator pees depent tènnere a disponimentu semper abba frisca e depent istare in s’umbra.

Antoni Nàtziu Garau

