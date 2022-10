Su Gazetinu, martis 18 de santugaine de su 2022

Canales, serbit unu pranu istraordinàriu pro prevènnere is undamentos – Totus nos regordamus bene is immàgines de is Marcas chi amus bidu una pariga de chidas a oe in ue s’undamentu at fatu mortos e ingendradu dannu mannu a is logos. Ma nos nde regordamus fintzas de su chi fiat acontèssidu in Sardigna in su 2013, in ue su tziclone Cleopatra aiat fatu mortos e destruidu is logos. Immàgines craras, bias in sa mente de is sardos. Pro cussu, cando s’àtera die a merie su presidente de su Cunsòrtziu de bonìfica de su Campidanu de Aristanis Carlo Corrias at cuncordadu un’addòbiu cun unos cantos sìndigos, is dudas sunt istadas pagas: serbit unu pranu istraordinàriu pro contivigiare is canales, una retza chi ponet in seguresa biddas meda cun is tzitadinos issoro.

Su presidente Corrias at sutaliniadu su bisòngiu “de pònnere in seguresa totu is tretos in ue su perìgulu de undamentu est prus mannu, a tenore de unu programma chi su Cunsòrtziu bolet cuncordare cun is Amministratziones comunales interessadas, ischende chi a prevènnere est mègius chi no a acontzare is dannos e a prànghere vidas umanas”.

E custu pranu, ant naradu, non ddu podent pagare is massajos, sòtzios de su Cunsòrtziu de bonìfica, ma ddu depet pagare sa Regione.

“Sa normativa regionale”, at naradu ancoras su presidente de su Cunsòrtziu de bonìfica, “previdet chi su costu pro sa gestione e su contivìgiu de custas òperas siat a càrrigu pùblicu, est a nàrrere chi sa Regione si fatzat càrrigu de custas ispesas cun unu contributu de su 100%”.

“A dolu mannu”, at sighidu a nàrrere Corrias, “is contributos chi sa Regione assignat onni annu non sunt bastantes pro fàghere bene totu is contivìgios chi diat tocare de fàghere, nen bastant pro nde torrare is ispesas de su Cunsòrtziu, chi una parte manna dda pagant is siendas agrìculas”.

Si cumprendet, duncas, su pro ite de sa domanda de agiudu a s’Amministratzione regionale, pro chi pòngiat luegos su dinari chi serbit, permitende aici de pulire is canales. Su Cunsòrtziu e is Comunes ant a fàghere fortza paris pro favorèssere s’interventu de sa Regione.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.